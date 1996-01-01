Зарегистрированных прав стало больше

По данным Управления Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю, в первой половине 2008 г. этой госструктурой было проведено более 98 тыс. регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества.

Рост числа регистраций прав на недвижимость, приобретаемую с помощью ипотечных кредитов, по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., составил 866 единиц, или + 27%. Всего за первые шесть месяцев текущего года по краю было зарегистрировано 4 137 таких прав.

Отмечен значительный рост числа зарегистрированных прав граждан на земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости, оформляемые в упрощенном порядке в соответствии с законом о дачной амнистии, - 110 %, в т.ч. по земельным участкам - 134 %.