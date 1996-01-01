Ввозную пошлину на цифровые камеры закрепили на нуле

Компании, занятые реализацией аудио- и видеоаппаратуры, могут и дальше беспошлинно ввозить цифровые камеры. Нулевая ставка ввозной пошлины теперь стала бессрочной. Соответствующее изменение в Таможенный тариф внесено постановлением правительства от 14 июля 2008 г. № 514 (документ вступил в силу 7 июля).