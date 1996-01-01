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Программа лицензирования недр тормозится
Реализация программы лицензирования недр в Приморском крае переносится на второе полугодие. Такова ситуация в значительной части субъектов РФ. Причина в том, что Федеральное агентство по недропользованию до сих пор не утвердило перечень объектов лицензирования. Основным препятствием стало согласование земельных участков, на территории которых находятся объекты недропользования, с собственниками земель.
В предлагаемой "Приморнедрами" на этот год программе лицензирования восемь объектов, из которых три угольных, одно оловянное и четыре золотых. Кроме того, планируется выдать две поисковые лицензии на алмазные площади и две на золотые. В настоящее время в Приморском крае в работе находится около 150 лицензий на твердые полезные ископаемые.
По словам начальника Управления "Приморнедра" Михаила ПОПОВА, наиболее привлекательными объектами недропользования в Приморье остаются золотосодержащие. В то же время многократно выросшая цена на олово способствует и интересу к законсервированным после закрытия "Хрустальненского ГОКа" месторождениям олова. Со следующего года в крае планируется поставить работы по переоценке минерально-сырьевой базы олова, чтобы года через два выставить на аукцион подготовленные объекты.
- Возможно, уже в этом году, мы попытаемся выставить на аукцион месторождение "Искра", - говорит Попов, - чтобы оценить реальный интерес к олову. Дело в том, что на оловянных месторождениях в Кавалеровском районе разрушена вся инфраструктура добычи, и ее строительство придется начинать с нуля. Нарастает интерес к угольным месторождениям. Как только будет утверждена программа лицензирования, состоится конкурс или аукцион на три подготовленных к лицензированию объекта: два участка на Липовецком месторождении угля и один в Партизанском районе. Кстати, по углю, как и по олову, планируется сделать переоценку запасов конкретно по Партизанскому угольному бассейну.
По словам Михаила Попова, инвесторов в Приморском крае интересует серебро. "Русская ГРК" восстановила фабрику на руднике "Серебристый" и готовится к добыче. Как только она начнется, встанет задача восполнения запасов. Поэтому в будущем планируется выставить на конкурс или аукцион два перспективных участка - Кумерный и Левобережный.
Приветствуются "Приморнедрами" работы на поиски алмазов, которые ведутся уже несколько лет. На сегодня в работе находится пять лицензий, по всем участкам идут поисковые исследования, и в этом году инвесторами планируются серьезные затраты на продолжение этих работ.
Рост стоимости на мировом рынке на некоторые виды металлов повысил интерес к отходам переработки руд, так называемым "хвостам". В Приморье этот интерес связан в первую очередь с оловосодержащими отходами бывшего "Хрустальненского ГОКа". Интерес к ним в целом обоснован отсутствием затрат на горные работы, так как металлосодержащий шлам уже лежит на поверхности земли. Чтобы переработать такие отходы, нужны новые технологии.
- В отношении "хвостов" бывшего "Хрустальненского ГОКа", - говорит Михаил Попов, - интерес проявляли ряд отечественных и иностранных компаний. Но проблема в том, что хвосты находятся в различной собственности, что усложняет задачу для потенциальных инвесторов.
Говоря в целом о ситуации в недропользовании в крае, Михаил Попов отмечает, что еще несколько лет назад взять лицензию было значительно проще, чем сейчас. Инвестиционная привлекательность приморских недр была невысокой. Сейчас ситуация резко изменилась, спрос на минеральное сырье вырос, конкуренция резко обострилась, и практически ни один объект не уходит без реальной борьбы за лицензию.
- В этих условиях мы обязаны жестко требовать выполнение лицензионных условий, без этого не будет эффективного использования фонда недр. Мы постоянно ведем системный мониторинг действующих лицензий, тесно взаимодействуем с Управлениями Росприроднадзора и Ростехнадзора по Приморскому краю, налоговыми инспекциями, поэтому ситуация с выполнением обязательств недропользователей перед государством у нас одна из лучших в России. В настоящее время большинство горнодобывающих и геологоразведочных компаний в крае выполняют работы на своих участках в соответствии с лицензионными условиями. Надеюсь, что к концу текущего года те единичные предприятия, не хотелось бы их называть поименно, которые не в состоянии обеспечить рациональное использование объектов недропользования, прекратят свою бездеятельность в минерально-сырьевом комплексе.
В то же время мы понимаем, что есть и объективные обстоятельства, препятствующие в некоторых случаях точному выполнению графика работ, прописанных в лицензионных условиях. Так, существенное падение цен на мировом рынке на свинец и цинк может привести к приостановке в этом году работ на Красногорском и Силинском месторождениях, лицензиями на которые владеет ОАО ГМК "Дальполиметалл". Это объективные обстоятельства, не зависящие от предприятия. Мы согласны с тем, что работы по этим объектам могут быть на какое-то время приостановлены.
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