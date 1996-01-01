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Лицензионная цена стройки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Отечественный строительный бизнес окончательно подсел на импортные лицензионные продукты. По мнению архитектора из Владивостока Михаила ПОКРОВСКОГО, это не только невыгодно, но даже разорительно, потому что они не вписываются в российские сметы и их использование ведет к существенному удорожанию работ проектировщиков.

Для примера он предложил попробовать создать виртуальное архитектурное бюро из 11 человек, оснащенных лицензионными продуктами Microsoft и Autodesk. Расчеты показывают, что оснащение программными продуктами только трех архитекторов в составе бюро обойдется в сумму более 1 млн руб. Еще 1,2 млн руб. стоит набор программ для трех конструкторов. Плюс еще 1 млн - покупка их для остальных, "менее затратных" рабочих мест. То есть, оказывается, это львиная часть затрат, которые необходимы для начала деятельности фирмы, а в целом требуется около 4-5 млн руб., поскольку надо потратиться еще на мебель и оборудование, иметь какую-то "заначку" для первой зарплаты сотрудников и т.д.

Однако созданное таким образом архитектурное бюро может в короткий срок обанкротиться, потому что его продукция окажется в три раза дороже, чем у конкурентов. Работать дешевле - это риск не вернуть кредит или не оправдать затраченных на организацию архбюро средств. Кстати, рынок проектных услуг в Москве уже сегодня практически в три раза дороже, чем в окраинных регионах страны. Однако переход на московские цены на периферии невозможен.

Выходом из такой ситуации, которая особенно остро ощущается в малом бизнесе, может быть снижение цен на лицензионные продукты или использование пиратских копий. Второе - наказуемо и даже позорно. Первое - возможно. Архитектор предлагает на уровне края формировать заявки на лицензионную программную продукцию и добиваться существенных скидок. По его мнению, для этого неоценима была бы помощь губернатора.

Вероятно, в ситуацию, которая характерна не только для проектирования, но и для иных отраслей, необходимо вмешательство государства. Возможно, цены на программную продукцию ведущих компаний-разработчиков завышены. Это позволяет процветать кустарному пиратскому производству, которое в какой-то мере всех и спасает. Принципиально вопрос может быть решаем на уровне государства: это амнистия пиратства как антимонопольная мера в отношении компаний, не учитывающих российские реалии при ценообразовании на свой товар.

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