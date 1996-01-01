Лицензионная цена стройки

Отечественный строительный бизнес окончательно подсел на импортные лицензионные продукты. По мнению архитектора из Владивостока Михаила ПОКРОВСКОГО, это не только невыгодно, но даже разорительно, потому что они не вписываются в российские сметы и их использование ведет к существенному удорожанию работ проектировщиков.

Для примера он предложил попробовать создать виртуальное архитектурное бюро из 11 человек, оснащенных лицензионными продуктами Microsoft и Autodesk. Расчеты показывают, что оснащение программными продуктами только трех архитекторов в составе бюро обойдется в сумму более 1 млн руб. Еще 1,2 млн руб. стоит набор программ для трех конструкторов. Плюс еще 1 млн - покупка их для остальных, "менее затратных" рабочих мест. То есть, оказывается, это львиная часть затрат, которые необходимы для начала деятельности фирмы, а в целом требуется около 4-5 млн руб., поскольку надо потратиться еще на мебель и оборудование, иметь какую-то "заначку" для первой зарплаты сотрудников и т.д.

Однако созданное таким образом архитектурное бюро может в короткий срок обанкротиться, потому что его продукция окажется в три раза дороже, чем у конкурентов. Работать дешевле - это риск не вернуть кредит или не оправдать затраченных на организацию архбюро средств. Кстати, рынок проектных услуг в Москве уже сегодня практически в три раза дороже, чем в окраинных регионах страны. Однако переход на московские цены на периферии невозможен.

Выходом из такой ситуации, которая особенно остро ощущается в малом бизнесе, может быть снижение цен на лицензионные продукты или использование пиратских копий. Второе - наказуемо и даже позорно. Первое - возможно. Архитектор предлагает на уровне края формировать заявки на лицензионную программную продукцию и добиваться существенных скидок. По его мнению, для этого неоценима была бы помощь губернатора.

Вероятно, в ситуацию, которая характерна не только для проектирования, но и для иных отраслей, необходимо вмешательство государства. Возможно, цены на программную продукцию ведущих компаний-разработчиков завышены. Это позволяет процветать кустарному пиратскому производству, которое в какой-то мере всех и спасает. Принципиально вопрос может быть решаем на уровне государства: это амнистия пиратства как антимонопольная мера в отношении компаний, не учитывающих российские реалии при ценообразовании на свой товар.