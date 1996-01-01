Арсеньев обзаведется сельхозрынком

В Арсеньеве началось строительство сельскохозяйственного рынка в районе спорткомплекса "Полет" на ул. Новикова. Создание рынка - шаг на пути к реализации в городе программы по развитию АПК. Арсеньев зажат в тиски города, и все же городские власти находят возможности для развития агропромышленного комплекса.

По инициативе отдела сельского хозяйства городской администрации кооперативу "Тайга" предложено взять на себя строительство рынка для сбыта и переработки сельскохозяйственной продукции. В прошлом году глава города подписал постановление, начато проектирование и строительство сельхозрынка "Тайга-Полет". Готовится площадка под строительство.

Как сообщили в горадминистрации, такой рынок действительно нужен городу. На него со своей огородной продукцией будут приезжать не только арсеньевцы, но и жители близлежащих районов. Имеющийся городской рынок сейчас не может вместить всей сельхозпродукции, нет там и специализированных площадок для торговли птицей. Кроме того, на рынке "Тайга-Полет" со временем наладят переработку таежного сырья и дикоросов. Кроме прилавков для продукции, на территории будущего рынка будут склады для хранения и переработки овощей, склад для кормов, цех по фасовке меда. А рядом запланированы гостиницы для продавцов - крестьян и фермеров, а также закусочная и автостоянка. Часть объектов сдадут в строй уже в этом году.