Аквакультура не может всплыть

Приморье может не только себя обеспечить, но и соседние страны завалить такими деликатесами, как морской гребешок, трепанг, мидии и другие продукты аквакультуры. Однако отрасль остается в зачаточном состоянии. Не помогло даже то, что правительство признало ее приоритетным направлением и включило в национальный проект.

Аквакультура может спасти человечество от голода. Уже в наши дни почти половина потребляемого человечеством объема рыбопродуктов приходится на выращенную в специальных хозяйствах рыбу, а не на выловленную в естественных условиях.

Досье Аквакультура (от лат . aqua - вода и cultura - возделывание, уход), разведение и выращивание водных организмов (рыб, моллюсков, ракообразных, водорослей) в контролируемых условиях для повышения продуктивности водоемов. Мировая продукция аквакультуры постоянно возрастает. Разведение организмов в морской или солоноватой воде называется марикультурой.

В развитии аквакультуры с середины 80-х гг. прошлого столетия отмечается бум. Ежегодные темпы роста в среднем составляют 8%. Но только не в России. В нашей стране доля аквакультуры очень мала. Это парадоксально - воды-то у нас много! На общенациональный уровень проблему поднял Дмитрий МЕДВЕДЕВ еще в бытность вице-премьером. В 2006 году по его инициативе аквакультуру включили в приоритетный национальный проект "Развитие агропромышленного комплекса". Но дело до сих пор не сдвинулось.

"Механизм поддержки отрасли оказался слишком сложным, и предприятия фактически не могут воспользоваться помощью государства", - пояснил ДДГ "ЗР" Виктор ПОКОТИЛОВ, генеральный директор крупнейшей в Приморье научно-производственной компании аквакультуры "Нереида".

Дмитрий Медведев предложил использовать для поддержки аквакультуры два механизма, хорошо зарекомендовавших себя в других отраслях, - поставку техники по лизингу и льготное кредитование.

По замыслу правительства бюджетное субсидирование процентной ставки в размере 2/3 по кредитам коммерческих банков на срок до 8 лет для строительства, реконструкции и модернизации предприятий аквакультуры должно было привлечь в отрасль инвестиции и дать мощный импульс развитию аквакультуры.

"Мы полтора года, то есть практически с самого начала участвуем в программе. В надежде на господдержку взяли кредит на 21 млн рублей. Но погашаем его исключительно из собственных оборотных средств. Государство уже задолжало нам более 2 млн рублей. Долг сдерживает развитие предприятия. Мы не можем повысить зарплату работникам. Ведь тяжело выплачивать 14 процентов по кредиту при 15 процентах рентабельности", - рассказал Виктор Покотилов.

Суть проблемы, по его словам, в том, что государство предложило слишком сложный механизм поддержки. Вместо того чтобы напрямую, например, через казначейство, предоставить ссуду предприятиям аквакультуры, правительство включило в цепочку посредника в лице Россельхозбанка, который предлагает кредиты. К тому же не определены форматы документов, на основании которых казначейство дает разрешение на перечисление средств хозяйствам. Например, приемку отремонтированного судна проводят по нормам Министерства транспорта, а казначейство их не признает и не дает разрешение на перечисление средств.

Причем ситуация в последнее время даже ухудшилась. В 2006 г. в "Закон о рыболовстве" внесли поправки, изменив механизм распределения участков.

"Мы, по сути, стали бесправными в пользовании водой, - жалуется Виктор Покотилов. - Теперь вздрагиваем с принятием каждого нового документа. Госкомрыболовство при их разработке думает только о рыбаках и не учитывает наши интересы. До сих пор к нам относятся как к прикладному направлению".

Региональные власти не в силах помочь - нет законодательной базы. До сих пор Госдума не приняла "Закон об аквакультуре" и даже не назначила дату первого чтения. Депутаты Законодательного собрания Приморья на прошлой сессии обратились к коллегам с просьбой поторопиться и рассмотреть законопроект в первоочередном порядке. И готовы действовать самостоятельно.

"Мы, депутаты, пришли к мысли, что можем сами в рамках своих полномочий разработать проект краевого закона о развитии аквакультуры, если Госдума не поторопится принять федеральный закон", - заявила ДДГ "ЗР" заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию ЗС ПК Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ.

Пока же во Владивостоке, как это ни странно, трудно купить приморский гребешок.

"Вкус у него уникальный. Один раз попробуешь - никогда не забудешь", - утверждает Виктор Покотилов. На прилавках магазинов в большинстве своем лежит курильский моллюск, добытый в основном браконьерами и потому дешевый. Цена на него начинается с 240 рублей за кг. А у "Нереиды" только себестоимость - 300 рублей за кг. Вот и приходится компании поставлять лакомство в Южную Корею, куда уходит около 90 процентов всей продукции. Местный рынок получает всего 10 процентов. Главным образом его приобретают рестораторы, которые гонятся не за объемами, а за качеством. Впрочем, таких не много.