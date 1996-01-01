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Дело запахло керосином
Нынешняя стоимость авиакеросина в российских аэропортах еще в начале июня превысила мировой уровень. Превышение российскими нефтяными компаниями цен на авиакеросин, поставляемый на внутренний рынок, по сравнению с поставкой на экспорт в условиях монополизированного рынка содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства, говорится в вердикте ФАС РФ. Об этом сообщают "ФК-Новости".
Возбуждение дела против "нефтянки" можно рассматривать как оперативную реакцию ФАС на предупреждение премьер-министра Владимира ПУТИНА, который в конце минувшей недели заявил, что если не изменится ситуация с ценами на авиатопливо, то относительно ФАС будут приняты кадровые решения.
Впервые тему дорогого керосина премьер-министр Владимир ПУТИН актуализировал на совещании в Северодвинске в начале июля. "В российском центре нефтедобычи - Сургуте - цена тонны авиатоплива составляет 36 тыс рублей, - привел он пример. - В аэропортах Парижа, Лондона, Пекина стоимость 32-34 тыс рублей. А у нас в Южно-Сахалинске - 38 тысяч. Это просто недопустимо".
Но отвечать за сложившуюся ситуацию будут пока не нефтяники, а антимонопольщики. Впрочем, ФАС - федеральная антимонопольная служба быстро "приняла" сигнал сверху и очень оперативно "приняла меры", возбудив уголовные дела сразу против всех крупнейших игроков нефтяного рынка.
Хотя расследование по факту повышения стоимости авиационного топлива антимонопольная служба начала еще в июне. Тогда были возбуждены дела по ситуации в трех аэропортах - Южно-Сахалинска, Красноярска и Новосибирска. Эксперты, как всегда, ставят под сомнение любые решения федеральных служб в этой области. Вот и на этот раз многие из них высказали свое сомнение относительно достижения антимонопольщиками поставленных целей. По их мнению, это под силу лишь Правительству, поскольку внутренние цены на авиатопливо жестко привязаны к мировым котировкам.
Вместе с тем разницу цен между российскими и иностранными аэропортами эксперты объясняют наличием на Западе биржевых механизмов ценового регулирования и выражают надежду, что Россия последует примеру Запада. Сегодня цены на авиатопливо привязаны к ценам на нефть, а они пока, к сожалению, продолжают идти на повышение. Владимир Путин также призвал "довести до ума" все ранее принятые решения по развитию и стимулированию биржевой торговли нефтепродуктами. "Она создана, и нужно, чтобы она заработала", - отметил он, поручив Минфину создать стимулы для того, чтобы компании шли на биржу.
Кроме того, премьер заявил о необходимости строительства новых нефтеперерабатывающих заводов, в том числе независимых от крупных нефтяных компаний и работающих по рыночным принципам. Вице-премьер Игорь СЕЧИН ранее оценил предварительную стоимость такого проекта в $8 млрд, предположив, что государство может принять участие в проекте. "При необходимости государство могло бы помочь в реализации таких проектов, как минимум, в части создания инфраструктуры", - уточнил Путин.
Но от идеи до реализации, как известно, - путь не близкий, хотя сам сигнал может быть "принят" не только антимонопольщиками, но и нефтяниками. Но "принят" еще, к сожалению, не значит, что верно "понят". Практика последних лет пока убеждает в обратном - на смену примитивным корпоративным сговорам приходят более изощренные уловки, вплоть до "лоббирования" своих "нефтяных" интересов во всех властных структурах. А расплачивается за все, как обычно, ни в чем не повинный обыватель.
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