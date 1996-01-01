Расселяй и властвуй!

С инициативой внесения поправок в Земельный кодекс РФ выступили московские думцы. Законопроект упрощает процедуру изъятия земель государством.

Сейчас статья 49 Земельного кодекса РФ предусматривает изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд только в исключительных случаях, для строительства стратегических объектов, в том числе атомных станций или объектов, обеспечивающих защиту государственных границ РФ. Изымать земли под эти объекты можно только при отсутствии альтернативного возможного их размещения.

Авторы новых законодательных инициатив считают, что необходимо расширить список объектов, которые будут возводиться на изъятых землях, и включить в него многоквартирные дома. Это якобы позволит увеличить объемы жилищного строительства при дефиците свободных территорий (в России?!) и обеспечит большее количество граждан жильем. Не важным оказывается мнение других собственников. Механизм будет следующим: после независимой оценки земли собственнику будет предложена некая сумма. Если владелец на нее не согласится, то спустя год цену выкупа уже назначит суд.

Перспективы такого нововведения для ДДГ "ЗР" оценил налоговый адвокат Виталий КРАЛИН. По его мнению, законопроект в подобной редакции вряд ли будет принят, поскольку большая часть земли уже ушла в федеральную собственность, а то, что досталось муниципалитетам, последние стремятся с выгодой реализовать, что как раз и допускает закон. Бессмысленно в данном случае изымать землю у простых граждан именно под жилищное государственное строительство.

Как уже мы говорили на страницах "ЗР", в связи с несогласованностью целого ряда законодательных актов, сегодня во Владивосток так и не передана земля в собственность ни под одним жилым многоквартирным домом. То, что собственники квартир не платят земельный налог - это вопрос второй. Сегодня многие владивостокцы, особенно проживающие в центральной части города в хрущевках, а то и вовсе в домах сталинской постройки, испытывают серьезное волнение в отношении того, что не придет ли тот час, когда их попросят освободить помещение, и предоставят далеко не равнозначные варианты. Или как минимум выстроят под окнами дома многоэтажный монстр. В свете надвигающего саммита стран АТЭС, например.

И здесь еще неизвестно, кто находится в более выгодном положении - те, кто приватизировал квартиру, или кто до сих пор является социальным нанимателем. В последнем случае стараются прописать всех, кого только можно, с наделением ряда полномочий. Т. к. бесплатно предоставить новую квартиру власти должны исходя из 18 кв. м на человека (если семья состоит из более чем 3 человек). По закону собственникам жилья, скорее всего, предоставят материальную компенсацию, т. е. оценят жилье в миллион, отдадут миллион, покупайте что хотите.

По словам Виталия Кралина, процедура выселения и расселения многотрудная. На будущее жильцам надо иметь в виду, что главное - не пропускать сроки подачи заявлений в суд, не соглашаться на явно проигрышные варианты. Застройщик в таком случае десять раз подумает, связываться ли ему с расселением и в какую копеечку ему это все влетит.

Сложность вопроса расселения только усугубляет выполнение закона Приморского края о краевой целевой программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Приморском крае". Оказывается, аварийное жилье, признанное таковым в 2002 г., подлежит ликвидации к 2010 г. включительно. Но реальных результатов практически нет.

Во Владивостоке до сих пор не строится ни один дом, предназначенный для расселения 8929 жителей ветхого и аварийного жилья. Строительство домов для расселения ведется лишь в Находке (1 дом), в Уссурийске (2 дома), по одному дому в Партизанском и Яковлевском районах. Такими темпами дома, которые признали подлежащими к расселению позже 2002 г., снесут никак не раньше 100-летней годовщины Октябрьской революции.

Если все же у граждан есть что терять, кроме своих цепей, то у собственников земли появляется возможность поспорить с кадастром. Еще один новый законопроект предусматривает, что процедура досудебного урегулирования споров является частью государственной кадастровой оценки и возможна в течение года после утверждения и опубликования ее результатов. Другими словами, появится возможность воспользоваться услугами независимого оценщика, который дополнительно застраховал свою ответственность на сумму не менее 30 млн руб. Если же результаты его оценки не устроят муниципалитет или субъект, то тогда оспорить это можно будет уже в суде.

Хотя, по мнению Виталия Кралина, государственная оценка в данном случае земли имеет лишь предварительный характер. И сегодня ее результаты также можно оспорить в суде, предоставив данные иного оценочного учреждения.