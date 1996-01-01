Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Расселяй и властвуй!
С инициативой внесения поправок в Земельный кодекс РФ выступили московские думцы. Законопроект упрощает процедуру изъятия земель государством.
Сейчас статья 49 Земельного кодекса РФ предусматривает изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд только в исключительных случаях, для строительства стратегических объектов, в том числе атомных станций или объектов, обеспечивающих защиту государственных границ РФ. Изымать земли под эти объекты можно только при отсутствии альтернативного возможного их размещения.
Авторы новых законодательных инициатив считают, что необходимо расширить список объектов, которые будут возводиться на изъятых землях, и включить в него многоквартирные дома. Это якобы позволит увеличить объемы жилищного строительства при дефиците свободных территорий (в России?!) и обеспечит большее количество граждан жильем. Не важным оказывается мнение других собственников. Механизм будет следующим: после независимой оценки земли собственнику будет предложена некая сумма. Если владелец на нее не согласится, то спустя год цену выкупа уже назначит суд.
Перспективы такого нововведения для ДДГ "ЗР" оценил налоговый адвокат Виталий КРАЛИН. По его мнению, законопроект в подобной редакции вряд ли будет принят, поскольку большая часть земли уже ушла в федеральную собственность, а то, что досталось муниципалитетам, последние стремятся с выгодой реализовать, что как раз и допускает закон. Бессмысленно в данном случае изымать землю у простых граждан именно под жилищное государственное строительство.
Как уже мы говорили на страницах "ЗР", в связи с несогласованностью целого ряда законодательных актов, сегодня во Владивосток так и не передана земля в собственность ни под одним жилым многоквартирным домом. То, что собственники квартир не платят земельный налог - это вопрос второй. Сегодня многие владивостокцы, особенно проживающие в центральной части города в хрущевках, а то и вовсе в домах сталинской постройки, испытывают серьезное волнение в отношении того, что не придет ли тот час, когда их попросят освободить помещение, и предоставят далеко не равнозначные варианты. Или как минимум выстроят под окнами дома многоэтажный монстр. В свете надвигающего саммита стран АТЭС, например.
И здесь еще неизвестно, кто находится в более выгодном положении - те, кто приватизировал квартиру, или кто до сих пор является социальным нанимателем. В последнем случае стараются прописать всех, кого только можно, с наделением ряда полномочий. Т. к. бесплатно предоставить новую квартиру власти должны исходя из 18 кв. м на человека (если семья состоит из более чем 3 человек). По закону собственникам жилья, скорее всего, предоставят материальную компенсацию, т. е. оценят жилье в миллион, отдадут миллион, покупайте что хотите.
По словам Виталия Кралина, процедура выселения и расселения многотрудная. На будущее жильцам надо иметь в виду, что главное - не пропускать сроки подачи заявлений в суд, не соглашаться на явно проигрышные варианты. Застройщик в таком случае десять раз подумает, связываться ли ему с расселением и в какую копеечку ему это все влетит.
Сложность вопроса расселения только усугубляет выполнение закона Приморского края о краевой целевой программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Приморском крае". Оказывается, аварийное жилье, признанное таковым в 2002 г., подлежит ликвидации к 2010 г. включительно. Но реальных результатов практически нет.
Во Владивостоке до сих пор не строится ни один дом, предназначенный для расселения 8929 жителей ветхого и аварийного жилья. Строительство домов для расселения ведется лишь в Находке (1 дом), в Уссурийске (2 дома), по одному дому в Партизанском и Яковлевском районах. Такими темпами дома, которые признали подлежащими к расселению позже 2002 г., снесут никак не раньше 100-летней годовщины Октябрьской революции.
Если все же у граждан есть что терять, кроме своих цепей, то у собственников земли появляется возможность поспорить с кадастром. Еще один новый законопроект предусматривает, что процедура досудебного урегулирования споров является частью государственной кадастровой оценки и возможна в течение года после утверждения и опубликования ее результатов. Другими словами, появится возможность воспользоваться услугами независимого оценщика, который дополнительно застраховал свою ответственность на сумму не менее 30 млн руб. Если же результаты его оценки не устроят муниципалитет или субъект, то тогда оспорить это можно будет уже в суде.
Хотя, по мнению Виталия Кралина, государственная оценка в данном случае земли имеет лишь предварительный характер. И сегодня ее результаты также можно оспорить в суде, предоставив данные иного оценочного учреждения.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Провал резидентов
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Суда made in Хабаровский край