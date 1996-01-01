Цена путевки в летних лагерях равна стоимости зарубежных туров

Как сообщили РИА "Дейта" в ряде турфирм Владивостока, по сравнению с прошлым годом цены на детский отдых в летних лагерях Приморья выросли на 15-20%. Стоимость трехнедельной смены составляет от 16 до 20 тыс. рублей, при этом сервис особых изменений не претерпел.

В некоторых случаях стоимость детского отдыха в крае уже достигла уровня зарубежных туров. Например, отдых в китайском лагере "Наши гости" в Даляне обойдется в 19,8 тыс. рублей за смену. При этом для детей будут проводиться экскурсии и специальные развлекательные программы. По словам специалистов, из-за высоких расценок не теряют популярность предложения детского "полевого" отдыха. За "походные" условия проживания - палатки, соответствующий инвентарь, уличный санузел просят от 6 тыс. тысяч рублей за смену.