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Все выше и выше
Цены на наблюдаемые продовольственные товары за первое полугодие 2008 года возросли на 10,2%, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА PrimaMedia в федеральной службе государственной статистики по Приморскому краю.
На удорожание продовольственных товаров определяющим остается влияние роста цен в группе плодоовощной продукции: лук репчатый стал дороже на 25,1%, морковь и картофель - в 1,4-1,5 раза, капуста свежая и свекла столовая - в 1,8-2 раза. Из фруктов на 17,7-21,3% подорожали виноград и лимоны.
Из молокопродуктов на 10,3-15,8 стали дороже сырки творожные, глазированные шоколадом, смеси сухие молочные для детского питания, молоко сгущенное с сахаром, из мясопродуктов - на 12,2-17% свинина и говядина, мясокопчености, печень говяжья, на 22,1% - фарш. В группе хлеб и хлебобулочные изделия отмечен рост цен на хлеб ржаной, ржанопшеничный, бараночные изделия (на 11,7%), булочные изделия сдобные из муки высшего сорта, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 14,1-15,1%). Сахар подорожал на 11,4%, масло подсолнечное - на 20,2%, макаронные изделия, отдельные виды круп (крупа манная, овсяная и перловая, горох, пшено) - на 17,9-27,9%.
В сфере общественного питания подорожали обеды в столовых организаций (на 10,2%), кофе в кафетериях (на 17,1%). Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец июня 2699,9 рубля и возросла на 15,6% по сравнению с декабрем 2007 года.
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