Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Москве перешагнула отметку в $7 тыс.

По данным Аналитического консалтингового центра холдинга "МИЭЛЬ", в июне 2008 г. на вторичном рынке жилья Москвы отмечено увеличение цены предложения во всех категориях и сегментах и снижение объема предложения. Средняя долларовая цена предложения столичных квартир по итогам июня увеличилась на 3,8% и составила $7055 кв. м. Рублевые цены выросли на 3,4% и достигли уровня 166 709 руб./кв. м. С начала года (относительно декабря 2007 г.) уровень средних цен повысился на 29,1% и 24,1% соответственно. Максимальное увеличение цены зафиксировано в сегменте многокомнатных квартир (4,2%), в остальных категориях цены росли на 3%-3,5%.