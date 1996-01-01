Распробовали китайский цемент

Беспошлинный ввоз импортного цемента в РФ в этом году оказал благотворное влияние на строительную деятельность. Ранее "задранные" отечественные цены на этот "хлеб стройиндустрии" вынуждены были отступить на 10%. В будущем, надо полагать, они не будут выходить за разумные рамки.

Однако к импортному цементу часто относятся настороженно. Особенно к китайскому. И, как отметила эксперт "Росстройсертификации" Валентина АНТРОПОВА, делают это зря, потому что КНР сегодня довольно трепетно относится к продукции, которая идет на внешний рынок, - буквально все на границе подвергается государственному контролю. В том числе - цементы.

Главное для того, чтобы не было сбоя качества, - это соответствие проходящего через границу цемента российским требованиям качества, для чего материал должен быть сертифицирован, а на упаковке и в сопроводительных документах обязательно присутствовать маркировка поставляемой партии. То есть такого, чтобы привезти в Россию китайский цемент, а затем "мариновать" его и разбираться с качеством, в принципе быть не должно.

Чтобы все так и было, от Харбинского научно-исследовательского института по строительству в холодных районах Китая была сделана заявка в "Росстройсертификацию" с просьбой выполнить оценку возможностей его лаборатории с целью аккредитации для сертификационных испытаний продукции КНР в системе российских стандартов. Стоит отметить, что аккредитация испытательных лабораторий за рубежом - обычная практика. Так, в системе ГОСТ-Р, например, сегодня проверяют стройматериалы лаборатории Финляндии и Чехии.

Весной этого года специалисты "Росстройсертификации" провели проверку Харбинского испытательного центра. Результат был положительным. Лаборатория оснащена современным оборудованием, специалисты - грамотные и вполне могут вести испытания строительных материалов по российским стандартам. Соответственно был подписан акт на техническую компетентность и "Протокол о развитии сотрудничества по технической оценке продукции, ввозимой из Китая в Россию". В соответствии с протоколом к сентябрю китайская лаборатория должна получить соответствующее свидетельство и начать работать по российским стандартам.

Стоит отметить, что отбор проб для испытаний будет проводиться российскими специалистами и сами испытания на начальном этапе будут вестись в присутствии российского специалиста. В итоге сертифицированная китайская продукция сможет получить более упрощенный выход на российский рынок. Причем все протоколы испытаний будут вестись на русском языке.