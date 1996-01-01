Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Распробовали китайский цемент
Беспошлинный ввоз импортного цемента в РФ в этом году оказал благотворное влияние на строительную деятельность. Ранее "задранные" отечественные цены на этот "хлеб стройиндустрии" вынуждены были отступить на 10%. В будущем, надо полагать, они не будут выходить за разумные рамки.
Однако к импортному цементу часто относятся настороженно. Особенно к китайскому. И, как отметила эксперт "Росстройсертификации" Валентина АНТРОПОВА, делают это зря, потому что КНР сегодня довольно трепетно относится к продукции, которая идет на внешний рынок, - буквально все на границе подвергается государственному контролю. В том числе - цементы.
Главное для того, чтобы не было сбоя качества, - это соответствие проходящего через границу цемента российским требованиям качества, для чего материал должен быть сертифицирован, а на упаковке и в сопроводительных документах обязательно присутствовать маркировка поставляемой партии. То есть такого, чтобы привезти в Россию китайский цемент, а затем "мариновать" его и разбираться с качеством, в принципе быть не должно.
Чтобы все так и было, от Харбинского научно-исследовательского института по строительству в холодных районах Китая была сделана заявка в "Росстройсертификацию" с просьбой выполнить оценку возможностей его лаборатории с целью аккредитации для сертификационных испытаний продукции КНР в системе российских стандартов. Стоит отметить, что аккредитация испытательных лабораторий за рубежом - обычная практика. Так, в системе ГОСТ-Р, например, сегодня проверяют стройматериалы лаборатории Финляндии и Чехии.
Весной этого года специалисты "Росстройсертификации" провели проверку Харбинского испытательного центра. Результат был положительным. Лаборатория оснащена современным оборудованием, специалисты - грамотные и вполне могут вести испытания строительных материалов по российским стандартам. Соответственно был подписан акт на техническую компетентность и "Протокол о развитии сотрудничества по технической оценке продукции, ввозимой из Китая в Россию". В соответствии с протоколом к сентябрю китайская лаборатория должна получить соответствующее свидетельство и начать работать по российским стандартам.
Стоит отметить, что отбор проб для испытаний будет проводиться российскими специалистами и сами испытания на начальном этапе будут вестись в присутствии российского специалиста. В итоге сертифицированная китайская продукция сможет получить более упрощенный выход на российский рынок. Причем все протоколы испытаний будут вестись на русском языке.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний