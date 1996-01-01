www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.23 р. 100 JPY: 57.22 р.
EUR: 73.71 р. 10 CNY: 95.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Распробовали китайский цемент

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Беспошлинный ввоз импортного цемента в РФ в этом году оказал благотворное влияние на строительную деятельность. Ранее "задранные" отечественные цены на этот "хлеб стройиндустрии" вынуждены были отступить на 10%. В будущем, надо полагать, они не будут выходить за разумные рамки.

Однако к импортному цементу часто относятся настороженно. Особенно к китайскому. И, как отметила эксперт "Росстройсертификации" Валентина АНТРОПОВА, делают это зря, потому что КНР сегодня довольно трепетно относится к продукции, которая идет на внешний рынок, - буквально все на границе подвергается государственному контролю. В том числе - цементы.

Главное для того, чтобы не было сбоя качества, - это соответствие проходящего через границу цемента российским требованиям качества, для чего материал должен быть сертифицирован, а на упаковке и в сопроводительных документах обязательно присутствовать маркировка поставляемой партии. То есть такого, чтобы привезти в Россию китайский цемент, а затем "мариновать" его и разбираться с качеством, в принципе быть не должно.

Чтобы все так и было, от Харбинского научно-исследовательского института по строительству в холодных районах Китая была сделана заявка в "Росстройсертификацию" с просьбой выполнить оценку возможностей его лаборатории с целью аккредитации для сертификационных испытаний продукции КНР в системе российских стандартов. Стоит отметить, что аккредитация испытательных лабораторий за рубежом - обычная практика. Так, в системе ГОСТ-Р, например, сегодня проверяют стройматериалы лаборатории Финляндии и Чехии.

Весной этого года специалисты "Росстройсертификации" провели проверку Харбинского испытательного центра. Результат был положительным. Лаборатория оснащена современным оборудованием, специалисты - грамотные и вполне могут вести испытания строительных материалов по российским стандартам. Соответственно был подписан акт на техническую компетентность и "Протокол о развитии сотрудничества по технической оценке продукции, ввозимой из Китая в Россию". В соответствии с протоколом к сентябрю китайская лаборатория должна получить соответствующее свидетельство и начать работать по российским стандартам.

Стоит отметить, что отбор проб для испытаний будет проводиться российскими специалистами и сами испытания на начальном этапе будут вестись в присутствии российского специалиста. В итоге сертифицированная китайская продукция сможет получить более упрощенный выход на российский рынок. Причем все протоколы испытаний будут вестись на русском языке.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru