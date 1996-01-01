Первый мост через Амур в Китай - высоковольтный

К концу 2008 г. импорт электроэнергии из России в Хэйхэ (китайская провинция Хэйлунцзян) возрастет в 2,7 раза. Строительство трансграничной ЛЭП-500 должно завершиться к декабрю.

Как пишет газета "Жэньминь Жибао", возведение ЛЭП, которое ведется уже 2 года, инвестирует Государственная электросетевая компания Китая. С помощью линии мощностью 750 тыс. кВт из России в Хэйхэ будет ежегодно поставляться более 4 млрд кВт/ч электроэнергии. Сейчас через реку Амур в Хэйхэ протянуты две ЛЭП напряжением 110 и 220 киловольт, годовой объем поставок электроэнергии составляет 3 млрд кВт/ч. В мае 2008 г. объем импорта российской электроэнергии по этим линиям достиг 1,4 млрд кВт/ч, сообщает FederalPress.