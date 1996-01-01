Впервые за все перестроечные и постперестроечные годы в Сахалинской области возобновится строительство социального жилья, которое будет предоставляться гражданам бесплатно. Об этом сообщила начальник областного департамента строительства Елена ИВАШОВА.

На Сахалине возобновят строительство социального жилья По ее словам, это стало возможным благодаря принципиальным поправкам, которые претерпел закон об областной целевой программе "Развитие массового жилищного строительства на 2006-2010 гг. и на период до 2015 г.", в частности, полной трансформации одной из ее подпрограмм. В первоначальном виде документ прожил ровно 2 года. Измененный закон единогласно приняли депутаты во втором чтении на пленарном заседании облдумы 10 июля. Об этом сообщает РИА "Восток-Медиа".