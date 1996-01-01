На пороге русско-японской войны за нефть

Этой новостью поделились представители группы ученых Института морской геологии и геофизики (ИМГиГ) ДВО РАН. За нефть с Курильских островов России придется повоевать с Японией, уверены независимые эксперты.

Как сообщил ведущий научный сотрудник ИМГиГ Александр ИЛЬЕВ, в начале 80-х годов возле восточного побережья Хоккайдо обнаружены промышленные месторождения нефти и газа. В этой связи ученые не исключают высокую вероятность наличия углеводородных месторождений на шельфе Курил, а также на самих островах Курильской гряды. "В Срединокурильском прогибе могут быть большие запасы нефти и газа" - отметил А. Ильев в интервью агентству "Интерфакс-Дальний Восток".

По его данным, во времена СССР, когда ИМГиГ имел собственный специализированный флот, ученые этого института провели ряд исследований. В дальнейшем, с началом перестройки в стране о геологоразведке этого района на правительственном уровне вообще забыли. По оценкам ученых, прогнозные ресурсы Срединокурильского прогиба - 1,2-1,6 млрд т условного топлива, а в Кунаширской впадине - 56-60 млн.

Аналитик ИК "Файненшл Бридж" Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ отчасти поддерживает оптимизм российских ученых. По его словам, "этот регион давно известен тем, что там есть перспективные ресурсы нефти и газа. Полтора миллиарда тонн - это, если сориентироваться, - порядка 12% от общедоказанных запасов углеводородов в России", - поделился он с Bigness.ru.

Однако эксперт заостряет внимание на том, что это еще не доказанный, а лишь предполагаемый запас. "Чтобы быть уверенными наверняка, потребуется много сил, времени и денег. Это всего лишь геологические ресурсы, это настолько расплывчатая категория, которая требует крупных доразведочных работ по косвенным методам, то есть расчеты по пробам грунта, пробам воды. Необходимо проведение сейсмических работ, бурения, они будут осложнены на шельфе и могут вылиться в круглую сумму", - предостерегает Д. Александров.

В общем, к такой, на первый взгляд, радостной для России новости он отнесся скептически. Кроме огромных вложений в изыскания сложной будет и разработка месторождений. Тому не сильно благоприятствуют глубина шельфа и качество грунтов.

Другой наш собеседник, аналитик ИК "Велес Капитал" Дмитрий ЛЮТЯГИН видит еще одну проблемную сторону вопроса.

По его мнению, к предполагаемым залежам углеводородов Россию могут и вовсе не подпустить... японцы, которые до сих пор ставят ребром вопрос о принадлежности Южных Курил: "Без международных согласий нам вряд ли там дадут что-то добывать. С подачи Японии мировое сообщество может пойти на какие-то решительные действия в отношении Южных Курил. Если мы начнем разрабатывать месторождения, оно вполне может заморозить разработку до окончательного решения вопроса о принадлежности данной территории", - говорит наш эксперт.

Дмитрий Александров в корне не согласен с тем, что Япония будет нам вставлять палки в колеса: "Это территориальные воды России, как нас туда могут не пустить? А что касается ухудшения экологии, это вопросы обсуждаемые. Здесь в большей степени превалирует вопрос цены. Когда дело касается энергоресурсов - все становятся очень сговорчивыми. Япония может приводить мировому сообществу какие угодно аргументы, однако нужно понимать, чья это экономическая зона", - настаивает эксперт. По его словам, российским властям лишь стоит заключить соглашение о создании совместного предприятия по добыче нефти, как у Японии отпадут все вопросы, связанные с принадлежностью Южных Курил, так как своей нефти ей не достаточно.

Сообщение появилось в прессе в период прохождения саммита "Большой восьмерки" на острове Хоккайдо. "Мы преподносим эту информацию с намеком, что совсем близко к Японии находятся ресурсы, которых нет в Стране восходящего солнца. Цель - еще раз заявить, что наша страна интересный для Японии партнер и что с нами стоит вести мирные переговоры, дружить и, по возможности, забыть о старых спорах относительно принадлежности островов", - заключает эксперт.