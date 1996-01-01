К нефтяной трубе да газовую

Строительство газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" будет завершено в 2011 г., заявил заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр АНАНЕНКОВ на первом же совещании по газификации региона в июне.

И вот рабочая группа ОАО "Газпром" в Приморье. На совещании с главами муниципальных образований, по территории которых пройдет газопровод "Сахалин - Хабаровск - Владивосток, были обсуждены вопросы проектирования и строительства трубопроводной системы, газификации объектов энергетики. Возглавляет делегацию ОАО "Газпром" член правления компании, руководитель департамента инвестиций и строительства "Газпрома" Ярослав ГОЛКО.

Как сообщили в управлении энергетики Приморского края, сейчас представители "Газпрома" изучают возможности привлечения к реализации проекта строительных, научных и проектных организаций из Приморского края. К ноябрю 2008 г. планируется завершить проектно-изыскательские работы. В апреле следующего года уже должны передать рабочую документацию на экспертизу и в сентябре 2009-го начать строительство.

Также в планах компании "Газпром" - развитие глубокой переработки газа, создание на Дальнем Востоке и в том числе, в Приморье газохимических и газоперерабатывающих производств. Напомним, Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ дал поручение завершить строительство газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" в 2011 г. Губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН, в свою очередь, поручил "своим" разработать собственные предложения по строительству и дальнейшему использованию газопровода, в том числе - по созданию на его базе производств по переработке газа.