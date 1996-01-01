www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 56.94 р.
EUR: 74.13 р. 10 CNY: 93.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Испанцы хотят купить долю в проекте "Сахалин-3"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Исполнительный президент Repsol Антонио БРУФАУ заявил, что переговоры с существующими акционерами о покупке "значительной доли" в сахалинском проекте находятся на продвинутой стадии. Других деталей он не сообщил.

В то же время, по данным источников, речь идет о 25-процентном пакете, и о сделке может быть объявлено уже на этой неделе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Financial Times.

В пресс-службе "Роснефти" Агентству нефтяной информации не стали комментировать этот факт.

Участие в разработке месторождений в России должно снизить зависимость Repsol от проектов в Латинской Америке, в первую очередь в Боливии и Аргентине, где компания столкнулась с различными проблемами. Repsol также стремится обеспечить себя достаточными резервами в условиях, когда они снизились у компании до 2,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента против 3,3 миллиона в конце 2005 года.

Досье

Оператором проекта "Сахалин-3" (Венинский блок) является ООО "Венинефть". Ресурсы нефти Венинского блока оцениваются в 169,4 миллиона тонн, газа - в 258,1 миллиарда кубометров. Венинский лицензионный участок охватывает приблизительно 5300 квадратных километров шельфа Охотского моря с перепадами глубин от 25 до 150 метров. Пока пробурена лишь первая поисковая скважина по проекту. "Роснефть" в текущем году планирует пробурить еще три поисковые скважин на Венинском блоке. Лицензию еще на один блок в рамках проекта "Сахалин-3" имеет "Газпром".
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru