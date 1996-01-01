Испанцы хотят купить долю в проекте "Сахалин-3"

Исполнительный президент Repsol Антонио БРУФАУ заявил, что переговоры с существующими акционерами о покупке "значительной доли" в сахалинском проекте находятся на продвинутой стадии. Других деталей он не сообщил.

В то же время, по данным источников, речь идет о 25-процентном пакете, и о сделке может быть объявлено уже на этой неделе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Financial Times.

В пресс-службе "Роснефти" Агентству нефтяной информации не стали комментировать этот факт.

Участие в разработке месторождений в России должно снизить зависимость Repsol от проектов в Латинской Америке, в первую очередь в Боливии и Аргентине, где компания столкнулась с различными проблемами. Repsol также стремится обеспечить себя достаточными резервами в условиях, когда они снизились у компании до 2,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента против 3,3 миллиона в конце 2005 года.