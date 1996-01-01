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Испанцы хотят купить долю в проекте "Сахалин-3"
Исполнительный президент Repsol Антонио БРУФАУ заявил, что переговоры с существующими акционерами о покупке "значительной доли" в сахалинском проекте находятся на продвинутой стадии. Других деталей он не сообщил.
В то же время, по данным источников, речь идет о 25-процентном пакете, и о сделке может быть объявлено уже на этой неделе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Financial Times.
В пресс-службе "Роснефти" Агентству нефтяной информации не стали комментировать этот факт.
Участие в разработке месторождений в России должно снизить зависимость Repsol от проектов в Латинской Америке, в первую очередь в Боливии и Аргентине, где компания столкнулась с различными проблемами. Repsol также стремится обеспечить себя достаточными резервами в условиях, когда они снизились у компании до 2,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента против 3,3 миллиона в конце 2005 года.
ДосьеОператором проекта "Сахалин-3" (Венинский блок) является ООО "Венинефть". Ресурсы нефти Венинского блока оцениваются в 169,4 миллиона тонн, газа - в 258,1 миллиарда кубометров. Венинский лицензионный участок охватывает приблизительно 5300 квадратных километров шельфа Охотского моря с перепадами глубин от 25 до 150 метров. Пока пробурена лишь первая поисковая скважина по проекту. "Роснефть" в текущем году планирует пробурить еще три поисковые скважин на Венинском блоке. Лицензию еще на один блок в рамках проекта "Сахалин-3" имеет "Газпром".
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