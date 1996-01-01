Горбуша не обошла Сахалин стороной

К юго-западному побережью острова горбуши подошло больше, чем прогнозировали ученые. По оперативным данным рыбаки юго-западного Сахалина выловили уже более 190 тонн горбуши и тем самым в ускоренном темпе приближаются к освоению выделенных им ранее квот - 1250 тонн. Хорошие уловы берут сегодня рыбаки Амурской области и Хабаровского края, а также промысловики, выставившие свои невода на восточном побережье Камчатки. И даже на Магаданском побережье, где прогноз ученых был довольно пессимистичным, уже сумели поймать 32 тонны горбуши.