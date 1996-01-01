Рост цен на сырье сказался в первую очередь на продукции отечественных мороженщиков

Мороженое - продукт сезонный. На летний период приходится не только пик продаж, но и существенно меняется спрос. Если зимой местное мороженое занимает порядка 60% рынка против 40% импортного продукта, то летом их доли уравниваются.

Происходит это, по словам начальника торгового отдела "Тихоокеанской торгово-производственной компании" Натальи ЗУБКОВОЙ, за счет того, что летом растет спрос на штучное мороженое. Зимой доля продаж мороженого в больших коробках достигает 20%, сейчас же она снижена до 9%.

Наиболее крупный поставщик продукции на местные рынки в Приморье - ООО "Фабрика мороженого", торговая марка "Царский десерт". Его предприятия работают во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Хабаровске. Ежегодный объем производства составляет 5 тыс. тонн мороженого, при этом фабрике удается удерживать до 50% рынка в Приморском крае и 25% в среднем по Дальнему Востоку. В основном фабрика работает в среднем ценовом сегменте и лишь частично в премиальном, а в ассортименте ее продукции более 100 наименований.

Кроме монополиста, цеха по производству мороженого имеют и некоторые молокозаводы, крупнейший из которых - Арсеньевский молочный комбинат. Но доля их на рынке невелика, а продукция относится в большей степени к низким ценовым категориям.

Рост цен на сырье сказался в первую очередь на продукции отечественных производителей. Например, сливочное мороженое в стаканчиках по сравнению с июлем прошлого года подорожало на 21%, арсеньевский пломбир - на 18%. В то же время рост цен на продукцию компании Nestle, работающую в основном в премиальном сегменте, составил 7%. Вместе с тем качество сырья отслеживают в основном только крупные производители, имеющие для этих целей собственные лаборатории.

По словам директора по продажам "Фабрики мороженого" Алексея РЕЗНЮКА, предприятие строго придерживается ГОСТов и в производстве, например, пломбира использует только натуральное новозеландское сливочное масло. Закупается по большей части за рубежом и основной сырьевой продукт - сухое молоко. Кроме того, на рынке представлено немало продукции, включающей в свой состав более дешевые компоненты - соевое сырье и дешевое пальмовое масло. Но и оно не избежало подорожания.

Проблема качества мороженого в летний сезон становится наиболее актуальной. По словам производителей, именно при транспортировке и хранении в рознице оно может быть утрачено на 70%. Вместе с тем летняя торговля мороженым не мыслима без уличных лотков, летних ларьков. Традиционно число этих маленьких торговых точек в местах скопления народа невероятно велико. Причем в торговых заведениях наряду с местным продуктом широко представлено мороженое московских, новосибирских, омских производителей. Активизируется в сезон и работа специализированных кафе, в том числе и заведения известных иностранных марок. Во Владивостоке первое кафе американского мороженого известной фирмы "Баскин Роббинс", работающее по франшизе, открылось несколько лет назад, а в июне этого года - торговое предприятие, предлагающее итальянское мороженое.

Кроме того, на рынках города сегодня можно встретить и эксклюзивную продукцию иностранных производителей - диетическое мороженое, не содержащее сахара. А вот от производства мороженого с бифидокультурами местной фабрике пришлось отказаться. Полезный продукт оказался невостребованным.