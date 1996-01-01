Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рост цен на сырье сказался в первую очередь на продукции отечественных мороженщиков
Мороженое - продукт сезонный. На летний период приходится не только пик продаж, но и существенно меняется спрос. Если зимой местное мороженое занимает порядка 60% рынка против 40% импортного продукта, то летом их доли уравниваются.
Происходит это, по словам начальника торгового отдела "Тихоокеанской торгово-производственной компании" Натальи ЗУБКОВОЙ, за счет того, что летом растет спрос на штучное мороженое. Зимой доля продаж мороженого в больших коробках достигает 20%, сейчас же она снижена до 9%.
Наиболее крупный поставщик продукции на местные рынки в Приморье - ООО "Фабрика мороженого", торговая марка "Царский десерт". Его предприятия работают во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Хабаровске. Ежегодный объем производства составляет 5 тыс. тонн мороженого, при этом фабрике удается удерживать до 50% рынка в Приморском крае и 25% в среднем по Дальнему Востоку. В основном фабрика работает в среднем ценовом сегменте и лишь частично в премиальном, а в ассортименте ее продукции более 100 наименований.
Кроме монополиста, цеха по производству мороженого имеют и некоторые молокозаводы, крупнейший из которых - Арсеньевский молочный комбинат. Но доля их на рынке невелика, а продукция относится в большей степени к низким ценовым категориям.
Рост цен на сырье сказался в первую очередь на продукции отечественных производителей. Например, сливочное мороженое в стаканчиках по сравнению с июлем прошлого года подорожало на 21%, арсеньевский пломбир - на 18%. В то же время рост цен на продукцию компании Nestle, работающую в основном в премиальном сегменте, составил 7%. Вместе с тем качество сырья отслеживают в основном только крупные производители, имеющие для этих целей собственные лаборатории.
По словам директора по продажам "Фабрики мороженого" Алексея РЕЗНЮКА, предприятие строго придерживается ГОСТов и в производстве, например, пломбира использует только натуральное новозеландское сливочное масло. Закупается по большей части за рубежом и основной сырьевой продукт - сухое молоко. Кроме того, на рынке представлено немало продукции, включающей в свой состав более дешевые компоненты - соевое сырье и дешевое пальмовое масло. Но и оно не избежало подорожания.
Проблема качества мороженого в летний сезон становится наиболее актуальной. По словам производителей, именно при транспортировке и хранении в рознице оно может быть утрачено на 70%. Вместе с тем летняя торговля мороженым не мыслима без уличных лотков, летних ларьков. Традиционно число этих маленьких торговых точек в местах скопления народа невероятно велико. Причем в торговых заведениях наряду с местным продуктом широко представлено мороженое московских, новосибирских, омских производителей. Активизируется в сезон и работа специализированных кафе, в том числе и заведения известных иностранных марок. Во Владивостоке первое кафе американского мороженого известной фирмы "Баскин Роббинс", работающее по франшизе, открылось несколько лет назад, а в июне этого года - торговое предприятие, предлагающее итальянское мороженое.
Кроме того, на рынках города сегодня можно встретить и эксклюзивную продукцию иностранных производителей - диетическое мороженое, не содержащее сахара. А вот от производства мороженого с бифидокультурами местной фабрике пришлось отказаться. Полезный продукт оказался невостребованным.
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Индийская корпорация "KГК ДВ" обучит и трудоустроит во Владивостоке новые кадры
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- В России начала стремительно падать реальная зарплата населения