Строительный комплекс Якутии подтягивается под задачи дня

Принятая cхема комплексного развития производи-тельных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) обозначает достаточно конкретные перспективы развития строительного комплекса республики.

Перед отраслью поставлена двуединая задача. Во-первых, заранее подготовиться к тем объемам строительных работ, которые развернутся в республике, а во-вторых, извлечь максимум возможностей для собственного развития.

Город Якутск давно стал столицей башенных кранов. В последние 10 лет республика является лидером по вводу жилья в ДВФО. Только в этом году здесь должны построить 330 тыс. кв. м жилья, что в расчете на одного жителя республики составляет 0,35 кв. м. (0,4 кв. м в среднем по России). В эти квадратные метры будет вложено более 10 млрд руб. Из них, по словам министра строительства и промышленности строительных материалов Сергея ДЕРЕПОВСКОГО, всего лишь около 14% - это средства бюджета, порядка 43% - средства предприятий-инвесторов (застройщиков), остальное - деньги населения.

Катализатором роста жилищного строительства в Якутии стало ОАО "Республиканское ипотечное агентство", которое уже выдало кредитов (займов) на сумму более чем 1 млрд рублей, занимается рефинансированием ипотечных кредитов через АИЖК и кредитные организации. У якутян появились деньги, и они хотят улучшать жилищные условия. Это почувствовали инвесторы.

Растущий спрос на жилье привел в республику и московских инвесторов. Они сегодня осваивают несколько строительных площадок в Якутске (выкупили целые кварталы, сами ведут снос ветхих домов). "Мы им всячески способствуем, - говорит Сергей Дереповский. - Ведь это не только московские деньги, работающие на нашей территории, но и образовавшийся новый фронт работ для местных строительных компаний. Нет смысла везти сюда московских специалистов -строительство в условиях Севера имеет определенные технологические особенности, связанные с суровым климатом, мерзлотой. Поэтому москвичи не рискуют, они стараются привлечь местные строительные фирмы".

Толчок к развитию собственной строительной отрасли в республике дали трагические события -наводнение в Ленске в 2001 года. Тогда из-за отсутствия своих мощностей Якутия вынуждена была привлекать строителей со всех концов России. В 2005 году ожило строительство железной дороги, потом появился национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" - все это, по словам министра, потребовало серьезных изменений в строительной отрасли и промышленности строительных материалов. Это был очередной шаг к укреплению отрасли.

Ну а прошлый, 2007-й, когда была принята Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия), определил необходимость совершенно иного взгляда на отрасль. "Реализация мегапроектов на территории республики потребует огромнейших усилий большого количества профессиональных коллективов и кадров, - объясняет стоящие перед строителями задачи Сергей Дереповский. -По поручению президента республики до осени 2008 г. мы должны разработать Схему развития промышленности строительных материалов Республики Саха (Я) до 2020 г., которая должна быть ориентирована на обеспечение мегапроектов".

Якутия в ближайшее время развернет сразу несколько крупных строительных площадок. Понятно, что сюда будут привлечены специализированные компании и высококвалифицированные специалисты со всей России и, видимо, из-за рубежа. В свою очередь, республика должна на полную мощность задействовать имеющиеся у себя ресурсы, развивая собственную промышленность строительных материалов, - максимально удовлетворить потребности строителей.

Уже сегодня Министерство строительства и промышленности строительных материалов Республики Саха (Якутия) поддерживает как минимум три значимых для республики инвестиционных проекта.

Требуется срочная реконструкция Якутского цементного завода. При том что завод выпускает 320 тысяч т цемента в год, в прошлом году, по словам Сергея Дереповского, строители в самый разгар строительного сезона почувствовали "цементный голод". Стремительно растущий объем инвестиций таких компаний, как "АЛРОСА", "Сургутнефтегаз" и других, задействованных на строительстве ВСТО, обустройстве нефтяных и газовых месторождений, резко увеличивает спрос на этот строительный материал. Стоит задача в течение 3-4 лет без остановки производства нарастить мощность цементного завода до 600 тыс. т в год. Цена вопроса порядка 2,5 млрд рублей.

Другое направление - строительство современного комплекса для производства строительных материалов. "Нам необходим собственный кирпичный завод, - говорит Сергей Дереповский, - причем стройки республики нуждаются не в рядовом кирпиче, а в облицовочном, для отделки фасадов зданий. Ведется поиск сырьевой базы для производства именно облицовочного кирпича".

Достаточно проработанным представляется проект организации производства теплоизоляционных материалов. Сегодня большой объем утеплителя на основе базальтовых пород завозится в республику из Хабаровского края, Среднего Урала. В Якутии этот материал очень востребован -цокольные этажи домов, фасады, теплотрассы -все должно быть одето в утеплитель. "Мы изучаем технологии и ведем поиск инвесторов на этот проект. Есть сырье - в 174 км от Якутска разработан карьер, - рассказывает министр. - Инициатором проекта выступает министерство. Впоследствии правительство республики готово совместно с инвестором реализовать данный проект".

Отдельная тема - инвестиционные проекты по организации глубокой переработки леса. Они напрямую связаны с растущим объемом строительных работ в республике. Инициаторами выступают ОАО "Алмазы Анабара", ООО "Белькачинский леспромхоз", "Якутская лесоперерабатывающая компания".

Эти инвестиционные проекты будут представлены на Якутском экономическом форуме.