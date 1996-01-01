На объекты недропользования сформировался ажиотажный спрос

Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) опирается на вовлечение в отработку наиболее крупных месторождений полезных ископаемых, которые содержат недра Якутии. И, как утверждают специалисты, сегодня разведано и находится в государственном резерве либо уже передано недропользователям не более 10% от минерально-сырьевого потенциала республики.

Но и эта десятина представляет собой колоссальный по объемам и стоимости ресурс. Причем высоколиквидный. Алмазы - отдельный разговор: республика обеспечивает четверть их мировой добычи и свыше 90% российской. Их добыча уже сложившаяся специализация республики. Реализация проектов комплексного развития территории, начиная с Южной Якутии, позволяет диверсифицировать республиканскую экономику, приступить к разработке ждавших своего часа железорудных месторождений, причем с организацией металлургического передела на территории республики апатитовых, полиметаллических и других полезных ископаемых. Ну и особое место в этом ряду - нефть и газ, масштабная разработка месторождений которых сегодня находится, можно сказать, на старте.

При этом реализация практически каждого проекта непосредственным образом вовлекает в свой круг интересы соседей - субъектов Федерации Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Об этом "ДК" рассказал начальник Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) Федерального агентства по недропользованию Геннадий НАУМОВ.

- Республика отличается тем, что у нас еще много объектов в государственном резерве, и уже распределенных, которые можно отнести к разряду уникальных, единичных за Уралом. Интерес к ним всегда был высоким, но в последние два года на них сформировался ажиотажный спрос. Особенно большое количество участников собирают аукционы, на которые выставляются месторождения с промышленными запасами, прошедшими государственную экспертизу. На мировом рынке растут цены практически на все минеральное сырье, не только на благородные металлы или углеводороды. И еще одна причина: у инвесторов появляется надежда, что государство поможет организовать разработку месторождений, обеспечив решение инфраструктурных вопросов - электроэнергетики, дорог. Именно этот принцип государственно-частного партнерства лежит в основе тех мегапроектов, реализация которых запланирована в республике.

- Геннадий Геннадьевич, о каких месторождениях идет речь в первую очередь?

- Если говорить о проекте комплексного освоения Южной Якутии, то это вовлечение в разработку железорудных месторождений. В этом районе расположены самые крупные на Дальнем Востоке и подготовленные к промышленному освоению четыре месторождения: "Таежное", "Десовское", "Тарыннахское" и "Горкитское". В апреле подведены итоги конкурса и принято решение о выдаче лицензии на право пользования недрами этих месторождений ОАО "Инвестиционная группа "АЛРОСА". Разовый платеж по условиям конкурса составил более 5 млрд рублей. Все четыре месторождения проданы единым лотом, одним из условий конкурса стало обязательное строительство металлургического комбината с годовым выпуском стали не менее 5 млн тонн.

Эта территория примыкает к Амурской, Читинской, Иркутской областям, Хабаровскому краю. С учетом того, что именно в этом районе добывается достаточное количество коксующихся углей (это Южно-Якутский угленосный бассейн, 90% углей которого относится к коксующимся маркам) и есть возможность задействовать гидроэнергетику, это наиболее перспективное место для реализации такого крупного проекта.

С началом разработки железорудных месторождений встает вопрос увеличения добычи угля. В Южной Якутии основной объем месторождений находится в распределенном фонде. Нерюнгринских запасов осталось немногим более чем на 10 лет, поэтому планируется, что уже к 2010 году будет вовлечено в отработку Эльгинское месторождение. Владелец лицензии ОАО "Якутуголь", входящего в группу "Мечел", планирует уже к 2015 году выйти на проектную мощность отработки этого месторождения - 18 млн тонн.

Третий базовый объект для Южной Якутии - апатитовое месторождение "Селигдарское". Это крупнейшее месторождение фосфатного сырья за Уралом, подготовленное к промышленному освоению, детально разведанное, запасы утверждены ГКЗ и составляют 89 млн т. оксида фосфора. Его освоение способно полностью закрыть потребности востока России в фосфатных удобрениях и обеспечить крупные импортные поставки. Вопрос о дате и условиях аукциона будет решен в этом году.

Очень большой интерес к "Селигдарскому" проявляют китайские компании и несколько российских. Сегодня фосфатное сырье в наш регион поступает только с Кольского полуострова - это единственный крупный район добычи фосфатного сырья в России. Представьте, какая транспортная составляющая в цене этих удобрений. А поскольку Дальний Восток мы будем обживать и осваивать на должном уровне, то сырье это будет востребовано. Я в этом уверен.

Нераспределенным остается Томторское месторождение ниобия и редких земель. По масштабам оно вообще не имеет аналогов в мире, сегодня все его ресурсы оцениваются как суммарные запасы планеты. Пока там разведан только участок с уникально богатыми рудами - "Буранный". Мы надеемся, что это месторождение будет включено в перечень объектов лицензирования этого года.

В стадии подготовки серебряные месторождения в Восточной Якутии. В последние годы за счет средств федерального бюджета и средств недропользователей здесь был проведен большой объем геологоразведочных работ, которые подтверждают, что мы имеем дело с крупнейшей сереброносной провинцией России.

На территории, прилегающей к Магаданской области, располагается Яно-Колымский золотоносный район. Он известен давно, но то, что здесь крупные коренные месторождения сгруппированы на небольшом пространстве, было выявлено лишь в последнее время. В ближайшие годы будут выставлены на аукцион крупные объекты - Малотарынское рудное поле, Тарынское поле и ряд других месторождений, расположенных в Верхнеиндигирском районе. Нет сомнений, что они будут востребованы, так как обладают крупными ресурсами легкообогатимых руд.

Все, что я назвал, - это дефицитные минеральные ресурсы. Но на многие виды полезных ископаемых в республике еще не проводилось основательных геологоразведочных работ. Придет время, когда мы будем говорить о крупных месторождениях меди, молибдена, горно-химического сырья.

- В последнее время особое внимание к себе привлекает олово.

- Республика занимает первое место в России по его добыче (около 40 процентов от российского). И это при том, что сегодня добывается не более одной тысячи тонн, а когда-то добыча составляла 7-8 тысяч тонн в год. Этот объем не соответствует богатой сырьевой базе и конъюнктуре на этот металл, которая сегодня складывается в мире. Поэтому в республике принимаются меры по вовлечению в разработку новых объектов. Сейчас отрабатываются только два месторождения: коренное "Чурпуньинское" и россыпь "Тирехтях" с уникальными качествами руд и песков. В стадии оформления находится лицензия на разработку самого крупного месторождения олова - "Депутатского".

Учитывая, что у якутского олова единственный потребитель - Новосибирский оловоперерабатывающий комбинат (НОК), а логистика доставки сырья очень сложная, стоит вопрос о создании металлургического передела на территории республики. Правительство республики ставит задачу решить этот вопрос в ближайшие годы.

Аналогичная ситуация у нас c добычей сурьмы. Якутия также является основным поставщиком этого сырья в России. Балансовые запасы и прогнозные ресурсы сурьмы в республике составляют более 90% от российских. В отработке находятся крупные золото-сурьмяные месторождения "Сарылахское" и "Сентачанское". Несколько месторождений пока в нераспределенном фонде. Проблема та же, что и при отработке оловянных месторождений, - в советское время сурьмяный концентрат поставлялся на комбинат, расположенный в Киргизии, но поскольку концентрат золотосодержащий, то при поставке теперь уже за рубеж возникают проблемы. Было принято решение о строительстве металлургического цеха по переработке сурьмяных концентратов в республике. В 2007 году запущен цех по выпуску триоксида сурьмы в Оймяконском районе.

- Крупнейшим проектом недропользования для Южной Якутии является разработка урановых месторождений. В прошлом году был проведен конкурс на их отработку. Как обстоят дела сегодня?

- Получается, что чего ни коснемся, я везде говорю: "Крупнейшее, уникальное". И урановые месторождения - не исключение. Крупнейшие разведанные запасы урана на территории России находятся в Эльконской группе месторождений в Южной Якутии. Сегодня на государственном балансе здесь числится 13 месторождений, 8 из них уже залицензированы. Победителем конкурса, проведенного в мае 2007 года, стало ОАО "Техснабэкспорт" - предприятие, которое занимается добычей и производством уранового сырья. Сегодня идет переоформление лицензии на его дочернее предприятие - ОАО "Атомредметзолото". Это компания, которая непосредственно будет заниматься добычей. Пока готовится проект геологоразведочных работ.

Вообще же это один из самых сложных проектов. Чтобы его реализовать в обозримой перспективе, необходимо решить очень много проблем. Это и строительство в условиях вечной мерзлоты, и кадровая проблема. Чтобы эти месторождения освоить, нужно порядка 40 тыс. высококвалифицированных специалистов. Республика не располагает таким числом кадров, поэтому их нужно готовить из числа жителей республики, но не обойтись и без привлечения специалистов из других регионов России. Чтобы специалисты сюда приехали и работали, должны быть внедрены специальные механизмы привлечения и закрепления кадров, построены совершенно другие города, рассчитанные на будущее.