Безголовый минтай - наша реальность

В недалеком будущем у российских рыбаков останутся только удочки и спиннинги, - считает капитан рыболовецкой компании ОАО "Турниф" Борис ИЛЬИН.

Накануне Дня рыбака корреспондент "ЗР" встретился с Борисом Викторовичем. Разговор зашел о нынешнем состоянии дел в рыбной отрасли, о ее будущем. Капитан был откровенен и даже порой слишком категоричен в суждениях. Но он, отдавший морю 23 года жизни, имел на это право.

Продать флот на лом

В былые годы День рыбака отмечала вся страна. Почти в каждой семье был близкий или дальний родственник, так или иначе связанный с этой нелегкой профессией.

В Советском Союзе этот праздник отмечали с купеческим размахом: накануне проводились торжественные собрания, передовики производства получали ордена, медали и денежные премии, а потом закатывался пир горой.

Старожилы Владивостока помнят, как в этот день на Набережной устраивались народные гуляния с Нептуном и русалками, песнями, танцами и традиционной ухой. Еще лет 20 назад работать в рыбной отрасли было почетно и денежно. В столице Приморья рыболовство и все, что с ним связано, было градообразующей отраслью. Страна Советов уважала своих тружеников моря.

С уходом государства с рыбного рынка о Дне рыбака почти забыли, профессия стала непрестижной. Тому свидетельство - приглашения на работу в рыбодобывающий флот, которые мелькают даже на заборах.

Более того, в нынешней России рыбаков приравняли к браконьерам. То есть к криминалу. Между тем это наши соотечественники, которым надо кормить семьи и которые никогда не помышляли преступать рамки закона. Делать это их зачастую заставляет наше государство. Отсюда жуткая текучесть кадров. Кому понравится все время ходить под статьей?

- Сегодня из-за нехватки людей суда не выходят в море! Не хватает как электромехаников, так и квалифицированных матросов. Матрос должен быть специалистом, у него много специфической работы. Особенно в траловой бригаде или в бригаде лебедчиков. Таким специальностям сейчас нигде не обучают. Корочки купил и можешь идти в море. Так же покупаются и медицинские комиссии. В море приходится брать всех подряд, а потом обучать. Люди приходят на рейс, на два, больше не задерживаются. Работать в море очень тяжело. Молодежь в основном зарабатывает на оплату обучения. Наша кузница кадров "Дальрыбвтуз" выпускает много специалистов, а пойти им некуда. К нам приходит из выпуска один-два человека. Потому что нет нового флота, - с горечью говорит Борис Викторович.

...На днях капитан Ильин встретил своего бывшего матроса, который сейчас работает в ГИБДД инспектором и совершенно не жалеет, что списался на берег. Времена, когда люди шли в моря за длинным рублем, безвозвратно канули в Лету. Сегодня на рыбодобывающем флоте не осталось даже романтики. А за туманом наши прагматичные граждане ехать уже не хотят.

По словам нашего собеседника, девальвация рыбацкой профессии началась с перестройкой, когда государственный флот стал трансформироваться в частный, а на планирование был повешен ярлык "тормоза" рыночной экономики. Хотя у тех же капиталистов планирование существовало и благополучно существует по сей день. Наши "перестройщики" об этом забыли и, как показало время, оказались на мели, превратившись в сырьевой придаток иностранных компаний.

- Лес, нефть, газ и рыба, которые Россия поставляет за рубеж, - это все сырье. Самое лучшее, что мы можем делать, - это безголовый минтай. Но и это - тоже сырье. Мы не нужны иностранцам, как переработчики рыбы. Они за этим строго следят. И не дадут нам ничего сделать. Я думаю, что наши правители в этом тоже заинтересованы. У меня такое ощущение, что наши законы пишутся за границей, - делится "крамольными" мыслями капитан Ильин.

Ловить невыгодно

О том, что сегодня ловить рыбу невыгодно, мне говорил не только капитан Ильин. Тема пагубного влияния инфляции на себестоимость конечного продукта многократно муссировалась на последнем Международном конгрессе рыбаков, проходившем во Владивостоке в 2007 году: топливо дорожает, далее - простая арифметика.

Прошел год, а ситуация только усугубилась. Думаю, что и в этом году на очередном международном форуме рыбаков, который состоится во Владивостоке 3-5 сентября, эта проблема будет вновь затрагиваться. Только вряд ли что изменится. Как сказал мой собеседник, при нынешней дороговизне топлива, если добыча рыбы составляет менее 50 тонн в сутки, то экипаж судна фактически занимается самоедством.

А если судно во время путины по какой-либо причине простаивает, сжигая вхолостую по 15-20 тонн топлива в сутки, то эту ситуацию можно приравнять к экономической диверсии.

...Этой весной во время Охотоморской экспедиции пограничники запретили работу 35 судам различных компаний, по их мнению, нарушившим Правила рыболовства. Дело в том, что Правила предписывают суточную норму добычи икры минтая не более 4,5 % от общей массы улова. А рыбаки, как полагали "зеленые фуражки", эту норму нарушили. Но стражи границы считали по своей методике, а рыбаки по своей, в итоге их показатели не сошлись. И, пока суд да дело, арестованные суда, сжигая драгоценное топливо, ждали своей участи. Фактически, разоряя судовладельцев. Ситуацию в пользу рыбаков разрулили ученые ТИНРО-Центра. Как оказалось, добыча якобы сверхнормативной икры не подорвет популяцию минтая. Который, кстати, Правила рыболовства не читал и подвел рыбаков: в этом году у него было слишком много икры.

- Конкретных инструкций тогда не было. Непонятно было, от какой рыбы считать - от свежей или от замороженной. В конце концов запрет на лов минтая отменили, но было уже поздно. Путина закончилась. И кто теперь вернет рыбакам эти огромные потери? Есть компании, где всего одно, два судна. И если их арестовать, то фирму можно считать банкротом! Она загнется, - говорить Борис Викторович.

Чем дальше мы с Борисом Ильиным углублялись в проблемы рыбной отрасли, тем сильнее у меня возникало ощущение, что через 5-6 лет, максимум через 10, на рыбной промышленности России можно будет ставить крест. Так как выходить в море будет не на чем. Наш нынешний рыбодобывающий флот, детище судоверфей СССР или социалистической Польши, изношен до предела. Отсюда, кстати, и множество несчастных случаев среди рыбаков в последнее время. Со времен перестройки в России не было построено ни одного крупнотоннажного рыбодобывающего судна для большой рыбалки!

Сегодня со стапелей наших "свечных заводиков" сходят лишь мелкие суденышки для прибрежного лова. Но мы и этому рады! Чтобы построить промысловое судно для работы в океане, надо вложить не менее 25 млн долларов. Частные судовладельцы на такие расходы, естественно, не пойдут. И кредиты на новое судно брать не станут: рыбалка - дело рисковое. Нашим бизнесменам проще выжать из своего флота все, что можно, а затем продать его на лом.

- Тот флот, что есть, сейчас доживает последние дни. Мы не строим новые суда, а старые ремонтировать негде. Первомайский судоремонтный завод превратился в склад металлолома и леса. А ведь этот завод когда-то ремонтировал суда не только "Востокрыбхолодфлота", но и других рыбодобывающих компаний. Владивостокский судоремзадвод своих доков тоже уже не имеет. Остался только "Дальзавод", где еще мы можем ремонтировать суда. Вывод отсюда один: когда мы перестанем ловить, наше место займут японцы. Если мы не осваиваем ресурсы, значит, их будет осваивать кто-то другой. Свято место пустым не бывает! А у нас останутся удочки и спиннинги, - грустно шутит Борис Викторович.

И еще, пользуясь случаем, капитан Борис Ильин поздравил всех рыбаков Дальнего Востока с профессиональным праздником. И пожелал им стабильной добычи и хорошей погоды!

- Даст бог, что-нибудь изменится в лучшую сторону, - говорит капитан Ильин.