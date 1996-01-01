Стоимость аренды катеров повышается, как температура воды

Небывало жаркое лето побуждает жителей Владивостока пользоваться всеми легальными (взять отгул) и нелегальными (устроить себе "липовый" больничный) способами уйти от работы в будние дни и провести день на море. Находчивых так много, что фирмы, занимающиеся арендой катеров и яхт, подняли цены на свои услуги. Теперь стоимость морской прогулки в будние и выходные дни сравнялась.

Так, аренда катера класса "комфорт" на 12-20 пассажирских мест еще неделю назад в будние дни обошлась бы в 24000-26000 руб. - на остров Русский, в 26000-30000 руб. - на Попова, 29000 - 32000 руб. - на Рикорда. Теперь за ту же цену предлагается прогуляться в будние дни. Если у вас нет такой возможности и есть желание выехать на острова в выходные дни, прибавьте к стоимости аренды 5000-6000 руб. за день.