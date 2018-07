Поднебесный квадрат

Разговоры о намерении обзавестись квартирой в Китае и перебраться жить в Поднебесную я слышала не только от китаистов и профессионалов внешнеэкономической деятельности. С ними как раз все понятно - работа у людей такая. Сегодня об этом всерьез рассуждают и пенсионеры, окрыленные мечтой продать свою "хрущобу", купить под старость лет нормальную квартиру в новострое по ту сторону границы и припеваючи жить на свою российскую пенсию.

О приобретении недвижимости в курортных районах КНР, например, на о. Хайнань, подумывают желающие вложить деньги в заграничную недвижимость и зарабатывать на ее аренде. Сладкие мечты подстегивают мысли о дешевизне жилья, об упрощенной (по сравнению с РФ) процедуре оформления сделки, о возможности оформления китайской ипотеки и даже (вследствие покупки) получения разрешения на постоянное место жительства. Так ли все это? Давайте разбираться.

Покупка на рубль, хлопот - на пять

Во-первых, сразу же придется развенчать миф о дешевизне жилья в КНР. Такое мнение о китайской недвижимости сформировалось на основании приморской специфики доступа к информации - общеизвестно, что в Суйфэньхэ, Хунчуне, Мишане, Муданцзяне и других приграничных городах можно купить недвижимость на вторичном рынке за $300-400 за кв. м. Если же брать такие города, как Шанхай, Гуанчжоу, Пекин, то цены здесь сравнимы с московскими. Горячие головы желающих перебраться в Шанхай остужают товарищи из "Русского клуба в Шанхае": "За последний год стоимость жилья выросла в 3 раза! Нормальная квартира с нормальной планировкой (несмежные комнаты) стоит от $3000 в районе 3-4-го кольца". Одна из тайн китайских риэлторов - считать не привычный нам общий метраж квартиры, а приплюсовывать к нему общую домовую площадь, то есть окна, стены, балкон, часть лестничной площадки. В итоге китайские 100 кв. м площади по русским меркам окажутся чуть больше 60.

Придется огорчить и мечтающих уединиться в небольшом домике в китайском стиле, с садом и рыбками. Домик в 70 км от Пекина, ближе к Тяньцзину, стоит около 2 тыс. евро за кв.м. Но домики там - от 200 кв. м, обычно - около 340-450.

Для тех, кто хочет жить в Харбине, ситуация с ценами на жилье более благоприятная. Один из членов "Харбинского русского клуба" сообщает, что в прошлом году приобрел за $45 000 квартиру площадью 86 кв. м, в которую не входит 30 кв. м лоджии. Авторский проект здания, потолки четырехметровые, пластиковые окна, консьерж на входе и парковка на цокольном этаже.

Курортный вариант

Понятие "дешево" здесь не существовало и в лучшие времена. Когда риэлторы, специализирующиеся на подборе недвижимости в КНР для иностранцев говорят "хорошие времена", они имеют в виду отрезок времени до 2006 года. В 2006 году правительством КНР введены ограничения на приобретение квартир иностранцами в качестве долгосрочного вложения капитала. Это было попыткой остановить рост цен на недвижимость в курортных районах и мегаполисах. До 2006 года от гражданина РФ, покупающего квартиру в Китае, требовались только паспорт и деньги. Сейчас ситуация изменилась.

Виной тому - небывалый для Китая с 1996 г. рост инфляции (по официальным данным, в начале 2008 г. инфляция составила 8,7%). Индекс же роста цен на недвижимость и землю в КНР опережает потребительскую инфляцию. Смысл в том, что в КНР отсутствует пенсионное обеспечение и более 25% заработка китайские семьи откладывают "на старость". Учитывая рост инфляции, население стало страховаться от потерь - приобретать недвижимость (зачастую вскладчину) в крупных городах и сдавать внаем.

В общем, ситуация грозила выйти из под контроля. И тогда постановлением "Об управлении иностранными инвестициями в недвижимость" был прописан регламент приобретения жилья иностранцами. Согласно постановлению, "иностранец, который прожил в Китае более одного года, здесь работает, учится, или иностранная организация, которая открыла свое отделение или представительство (за исключением тех компаний, которые имеют право работать с недвижимостью), могут купить только одну квартиру для собственного проживания и использования". То есть официально негражданин КНР не может сдавать приобретенную курортную недвижимость.

Коммуналка и другие прелести

Итак, для покупки квартиры в КНР вам потребуется кроме паспорта, визы и денег доказательство, что вы работаете (учитесь) в КНР или открыли в стране представительство свой компании. Квартира может быть куплена только на собственное имя. Таким образом, помимо паспорта и свидетельства о проживании в Китае, нужно еще и правильно составленное обещание о том, что вы будете использовать квартиру только для собственного проживания и использования. Вышеуказанные документы предоставляются в орган регистрации недвижимости.

Предположим, что все вышеперечисленное вас не смутило, вы прожили в КНР один год или обрели в Китае законного супруга (или собираетесь оформить квартиру на родственника с требуемой китайским законодательством характеристикой) и хотите жить в этой чудной стране впредь. Тогда вам небезынтересно будет узнать о тонкостях китайского ЖКХ. То, что в России называется "коммунальные услуги", в Китае именуют "оплатой за обслуживание здания". В крупных городах она колеблется в пределах 3-8 юаней за кв. м. Холодная вода, электричество, телефон, кабельное телевидение оплачиваются отдельно.

Жить и работать в Китае можно по многоразовой годовой визе или пытаться получить ПМЖ, если приобретенная вами для личного проживания недвижимость стоит более 300 000 юаней и оформление сделки проведено через банк. Вид на жительство выдается сроком на 3-5 лет, в зависимости от местности. Кстати, в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу факт приобретения недвижимости не является основанием даже для прописки! Правило распространяется не только на иностранцев, но и на всех китайцев. В этих городах проблему дешевле, чем за $2 млн инвестиций в официально одобренный проект по развитию западных регионов, не решишь, в то же самое время в Харбине можно потратить около $2000 на регистрацию представительства компании (даже несуществующей!) и получить вид на жительство.

Можно ли взять китайскую ипотеку?

Можно, но только если вы проработали в КНР не менее одного года. Такие услуги иностранцам предоставляет национальный банк Китая - Bank of China (www.boc.cn) и Industrial and Commercial Bank of China (www.icbc.com.cn). Информацию по кредитам можно получить на вышеуказанных сайтах, правда только по-китайски и по-английски. Члены "Русского клуба в Пекине", уже имевшие опыт приобретения недвижимости в кредит, успокаивают соотечественников: "На практике все гораздо проще. Ищем агента по недвижимости, выбираем квартиру (новую или подержанную), заключаем контракт и получаем сертификат на владение. Агент сделает все, включая разговор с банком по поводу кредита. В том случае, если это - ваша первая сделка по недвижимости в КНР, то кредит может быть выдан на 70% от стоимости квартиры".