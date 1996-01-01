Развязать три узла

Развитие транспортной инфраструктуры в Якутии - непременное условие реализации любых крупных планов, тем более намеченных и утвержденных на первую четверть XXI века мегапроектов, ибо сегодня только 8% территории ее имеет круглогодичное транспортное сообщение, а плотность автодорог здесь в 11 раз меньше среднероссийского показателя. Основной пассажирский транспорт - самолет (на него приходится 70% пассажирооборота), а основной объем грузов (более 60% грузооборота) перевозится речным транспортом в короткий навигационный период. Даже федеральная автомобильная дорога, идущая с Транссиба и БАМа до столицы Якутии, не гарантирует доставку грузов вовремя.

Поэтому на ближайшее десятилетие ликвидация основных разрывов и узких мест в опорной транспортной сети республики является первостепенной задачей. Она решается в рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года", а также региональных программ по стабилизации деятельности транспортного комплекса республики и Схемы размещения производительных сил РС(Я) до 2020 года. Ко времени начала строительства крупных объектов - а это 2010-2015 годы - основные транспортные проблемы в Якутии должны быть сняты. А это значит, что в столицу Якутии придет железная дорога.

Стальная магистраль

Она начала строиться от Томмота на Кердем еще в 2005 году и стала основополагающей в сценарии промышленного и социального развития республики, написанном и принятом к исполнению в прошлом году. В Схеме размещения производительных сил, энергетики и транспорта она заняла центральное место и стала первым опытом государственно-частного партнерства на территории республики.

Железнодорожная линия имеет федеральный статус и строится по заказу Федерального агентства железнодорожного транспорта при Минтрансе РФ, а финансируется из трех источников: 60% - из республиканского бюджета, остальное - федеральный бюджет и РЖД. Первый пусковой комплекс Таммот-Кердем протяженностью 360 км с общей стоимостью в 15 млрд рублей планировалось сдать уже в этом году.

Однако предусмотренных средств из-за инфляционных процессов в последние годы для завершения титула не хватает.

Досье Дальнейшее строительство железной дороги разделено на три этапа. Первый - участок Кердем-Нижний Бестях (второй пусковой комплекс). Этот участок вплотную приблизит железную дорогу к Якутску, т.к. выведет ее в поселок напротив города на правом берегу реки Лены. Второй - строительство совмещенного железнодорожно-автомобильного моста через реку Лена, протяженностью около 3 км. Третий - пусковой комплекс железной дороги от моста по левому берегу реки до Якутского речного порта.

Соединившись с главной водной транспортной артерией республики, колоссальный по масштабам транспортный проект обеспечит эффективность инвестированных в него средств. Таким образом, решается и социально-стратегическая задача - сразу почти половина (самая густонаселенная территория) республики попадает в транспортную схему круглогодичного действия.

По планам реализации транспортной стратегии России железная дорога должна без остановки двинуться из Нижнего Бестяха на Магадан и на Уэлен (Чукотка). Такой проект. А срок его реализации намечен на вторую четверть нынешнего века.

Ответ на вопрос о том, какие грузы в перспективе пойдут по этой дороге, в общих чертах сформулирован в Схеме размещения производительных сил, энергетики и транспорта РС(Я).

- Чтобы дорога стала экономически выгодной и окупаемой, по ней должно перевозиться не менее 5 млн тонн в год, - говорит Марианна НИКИФОРОВА, первый заместитель министра транспорта, связи и информатизации республики. - Объем будущего грузопотока просчитан. Он формируется за счет строительства в Якутске газохимического завода, за счет образования Якутского и Нижне-Бестяхского транспортных узлов, реализации инвестпроекта "Комплексное развитие Южной Якутии". Плюс весь северный завоз, который осуществляется через Якутский речной порт. Здесь идет накопление грузов в навигацию, которые потом уходят по рекам республики в Янский, Колымский и Индигиркий районы и доставляются там до конечных пунктов назначения автотранспортом.

Есть масса проектов частных компаний, реализация которых зависит от того, будут ли за счет государственных средств решены вопросы транспортной инфраструктуры. Продолжение строительства железнодорожной линии Якутск - Магадан позволит вовлечь в хозяйственный оборот богатейшие запасы золота, серебра, олова, сурьмы, каменного угля, полиметаллических руд Яно-Индигирской и Колымской геологических провинций, которые большей частью еще не разрабатывались, - продолжает Марианна Никифорова. - В правительстве республики для этой территории разрабатывается комплексный проект развития, по аналогии с утвержденным сегодня для Южной Якутии.

Автодороги

Почти 10 млрд рублей запланировано в этом году на модернизацию дорог Якутии, из них около 8 млрд - на федеральные ("Колыма", "Лена" и "Вилюй"). Основной упор делается на дорогу "Колыма", на которой уже в этом году должны быть ликвидированы грунтовые разрывы и построены мосты на участке Кюбюма - Селерикан (более 70 км). Таким образом, будет обеспечен круглогодичный сквозной проезд от Большого Невера на Транссибе, через Тынду, Алдан, Якутск, Хандыгу до Магадана. Эту дорогу начали строить еще в 1934 году, а завершать будем только нынче -в 2008-м.

Около 900 млн рублей направлены на модернизацию "самых провальных" участков дороги "Лена", о которых много писалось в центральных российских СМИ в прошлые годы. Эту дорогу еще называют "дорогой жизни", потому что именно "Лена" является пока единственной автомобильной магистралью, связывающей Якутию с остальной Россией. Это ворота республики.

Транспортная стратегия предусматривает и обеспечение сквозного проезда в западном направлении по федеральной дороге "Вилюй" от Якутска до Усть-Кута (Иркутская область). Сегодня дорога от Якутска доходит только до Мирного. Варианты дальнейшего строительства этой автотрассы будут определены исходя из планов развития Чаяндинского, Талаканского, Верхнечонского нефтегазовых месторождений. Этот проект тесно связан с реализацией государственных планов в этом районе Якутии и обеспечивает интересы инвесторов-недропользователей.

Помимо федеральных дорог в ближайшие годы получат развитие и дороги республиканского подчинения. В планах активное строительство дороги "Кобяй", которая соединит западную нефтегазовую провинцию с автотрассой "Вилюй". С завершением же строительства автодороги "Амга" столица республики - город Якутск будет накрепко связан с морским портом Аян на побережье Охотского моря в Хабаровском крае.

- Таким образом, опорная сеть республиканских и федеральных автодорог создаст уникальную систему межрегиональных транспортных связей - впервые в своей многовековой истории Якутия будет иметь беспрепятственный круглогодичный выход в Иркутскую, Амурскую, Магаданскую области, в Хабаровский край, - говорит Марианна Никифорова. - И все это должно происходить одновременно со строительством железной дороги до Якутска. Автотрассы отсюда веером расходятся на запад, восток и юг.

Крылья республики

Параллельно идет развитие воздушного транспорта. Обновляют самолетный парк магистральная авиакомпании "Якутия" и региональная ГУП "Полярные авиалинии". Республиканское правительство помогает, субсидируя ставки лизинговых платежей. В стадии разработки проект строительства нового аэровокзального комплекса, стоимость которого оценивается примерно в 1,3 млрд рублей. К его реализации планируется приступить уже в следующем году, а через 3-4 года аэропорт Якутск должен соответствовать самым современным требованиям. За счет федерального бюджета будут идти работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Значительные перемены ожидают некоторые местные аэропорты (их в республике 33). Из них 23 вошли в состав созданного в прошлом году первого в истории гражданской авиации России Федерального казенного предприятия "Аэропорты Севера" и перешли на федеральное финансирование.