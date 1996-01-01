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Особая энергетическая зона
1 июля в полночь российская энергетическая компания РАО "ЕЭС России" закончила свою работу. В результате ее реорганизации в России должен сформироваться свободный рынок электроэнергии. Однако на Дальнем Востоке говорить о рыночных механизмах формирования стоимости электричества пока преждевременно.
Реформа энергетики, которая длится уже 10 лет, близится к завершению. Практически по всей стране начали работать частные генерирующие компании. В течение ближайших пяти лет в России должна произойти либерализация цен на электричество, а в последствии и приватизация сетей.
Однако на Дальнем Востоке реформа пошла особым путем. 1 июля было зарегистрировано ОАО "РАО энергетические системы Востока" (РАО ЭС Востока), которое будет управлять всей дальневосточной энергетикой, как это делало РАО "ЕЭС России" до завершения работы. В компанию вошли ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК), ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК), ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК), ОАО "Сахалинэнерго", ОАО "Камчатскэнерго", ОАО "Магаданэнерго" и ОАО "Якутскэнерго".
Совокупная установленная мощность электростанций "РАО ЭС Востока" составляет 8,3 тыс. МВт. Доля государства в компании составит 50% плюс одна акция. В конце года акции "РАО ЭС Востока" должны появиться на бирже. А в течение двух лет планируется переход на одну акцию с компаниями, вошедшими в состав нового энергохолдинга.
Именно эта компания будет продолжать энергетическую реформу на востоке страны. До 2012 года РАО ЭС Востока вложит в развитие дальневосточной энергетики 164,5 млрд. руб., из которых 63 млрд. руб. пойдет на строительство и модернизацию электростанций. При этом дефицит собственных средств на реализацию инвестиционной программы у компании порядка 60 млрд. руб.
Либерализация цен дальневосточную энергетику ближайшее время не коснется. Специалисты РАО ЕЭС называли Дальний Восток "неценовой зоной". По словам бывшего председателя правления РАО "ЕЭС России" Анатолия ЧУБАЙСА рыночные отношения на Дальнем Востоке появятся только когда появиться конкурентная среда. "Рынка нет, потому что мало генерации. Крупных станций на юге Приморья нет ни одной, на севере только Приморская ГРЭС, в Амурской области Зейская и Бурейская ГЭС, в Якутии Нерюнгринская ГРЭС. Маленькие станции не способные создать конкурентную среду. Рынок возникнет тогда, когда возникнет масштабная конкурентная среда, она может возникнуть только от нового строительства" - пояснил он. Стоимость электричества на Дальнем Востоке, как и прежде, будет определяться тарифом, а не соотношением спроса и предложения, как на западе России.
Тариф - это расчетный показатель, складывающийся из стоимости генерации электроэнергии. Он устанавливается один раз на целый год. За последние два года наметилась тенденция уменьшения разрыва дальневосточных и среднероссийских тарифов. Однако их выравнивание идет очень медленно.
Одним из факторов ведущих к росту цен на энергию в центральной России, является большой удельный вес газовой генерации. Стоимость такой энергии будет расти вместе с ростом стоимости газа. Ближайшие пять лет основной поставщик российского газа компания "Газпром" выровняет внешние и внутренние цены на этот ресурс. Они будут отличаться лишь транспортной составляющей. То есть для России газ будет стоить примерно на 30% дешевле, чем для других стран, но все равно цены на этот энергоноситель вырастут как минимум в два - три раза.
На Дальнем Востоке эта проблема решена. При содействии правительства Хабаровского края, ДГК заключило двадцатилетний контракт с оператором проекта "Сахалин - 1" компанией Exxon на поставку газа по фиксированной цене.
Однако стабильные цены на газ вовсе не означают стабильный тариф. Существенная часть дальневосточной энергетики работает на угле и мазуте. В Хабаровском крае газовая генерация составляет 45%, угольная - 47%, и еще около 8% приходиться на жидкое топливо. В остальных регионах Дальнего Востока, за исключением Якутии, газовой генерации нет.
Государство не регулирует цену на уголь и жидкое топливо. Уже несколько лет продолжается беспрецедентный рост цен на нефть. С начала года нефть подорожала на 40%, ее стоимость превысила $140 за баррель. Цены на уголь растут даже быстрее чем на нефть. С начала года цены на него поднялись на 50%. Средневзвешенная цена этого ресурса на мировом рынке достигла $140 за тонну. Еще в прошлом году дальневосточные энергетики закладывали в тариф стоимость тонны угля на уровне чуть более 700 руб. (примерно $30). При этом, когда формировался тариф предполагалось, что за год рост стоимости этого энергоносителя составит всего 2,5%.
Ситуация осложняется тем, что большинство угольных активов государства были проданы частным компаниям, которым ничего не мешает устанавливать цену на энергоноситель на уровне мировой. По словам генерального директора ОАО "ДГК" Валерия ЛЕВИТА, "никаких благоприятных сигналов к небольшому росту тарифа нет". "Опять повышаются цены на уголь. Что твориться с мазутом вы сами видите, он в два с лишним раза дороже, чем был в прошлом году. Угольщики кричат на всех углах, что у них слишком низкие цены, что ее надо повышать" - пояснил он.
Между тем на Дальнем Востоке есть относительно дешевые источники электроэнергии - это Зейская и Бурейская ГЭС в Амурской области. Но использовать только их электроэнергию в дальневосточных климатических условиях невозможно. По словам губернатора Хабаровского края Виктора ИШАЕВА, станции расположенные в регионе в первую очередь вырабатывают тепло. "Электроэнергия - это сопутствующий продукт. Сколько мы вырабатываем тепла, столько же забираем электроэнергии. Если энергии не хватает, то мы забираем ее с Бурейской ГЭС. Мы не можем полностью с Бурейской станции взять даже более дешевую электроэнергию и заменить ею свою. Как мы тогда будем вырабатывать тепло?" - сказал губернатор. Однако он отметил, что "тарифы в крае будут повышаться плавно, исходя из себестоимости".
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