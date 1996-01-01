Строителям бизнес-центров придется озаботиться парковками

Власти дальневосточной столицы приняли решения не принимать объекты строительства, такие как бизнес и торговые центры, до тех пор, пока рядом с ними не появятся автостоянки.

По словам мэра города Александра Соколова, нынешний год станет прорывом в строительстве современных многоуровневых автостоянок в Хабаровске. Одна из них уже в скором времени появится на улице Ким Ю Чена и сможет одновременно принять 330 машин. Так же готовится к открытию и многоуровневая автопарковка, в семь этажей, на Привокзальной площади. Что касается парковки в районе развязки по улице Большая, рядом с которой завершается строительство гигантского торгово-развлекательного центра "Большой", то на ней одновременно смогут разместиться более 400 автомобилей.

Строительство же самого центра подходит к концу. На сегодняшний день ведутся отделочные работы внутри здания. Кроме офисов и торговых мест, в центре "Большой" появится и круглогодичный каток с искусственным льдом, два кинотеатра, боулинг, кафе. Общая стоимость данного инвестиционного проекта более одного миллиарда рублей.

Всего за два года планируется возвести автопарковки в общей сложности на 4 тысячи мест.