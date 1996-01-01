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Приморскую картошку спасли от японской моли
В ходе проведения фитосанитарного контроля (досмотр продуктов питания) теплохода "Чанг Да", прибывшего из Японии в порт Находки, специалистами отдела карантина растений в картофеле обнаружены живые гусеницы картофельной моли. Таким образом Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю была пресечена возможность заноса на территорию края картофельной моли, которая на данный момент отсутствует на территории Российской Федерации и является опасным карантинным вредителем.
В целях полного устранения опасности весь картофель вместе с вредителями уничтожен, продовольственная кладовая обработана обеззараживающим раствором и опечатана на все время стоянки теплохода в порту города Находки.
В России картофельная моль с 1981 г. была ограниченно распространена на территории Краснодарского края, но дальнейшее ее распространение было пресечено. А вот для Европы, Азии, Австралии, Северной и Южной Америки картофельная моль просто продуктовая эпидемия. К примеру, в США в полевых условиях повреждения картофеля молью достигают 25%, а плодов томата - 57%, в Японии и Индии потеря урожая составляет 60-80% картофельного урожая в хранилищах.
Последний раз случай попытки заноса картофельной моли в Приморье был зарегистрирован в 2005 г. Из произрастающих в нашем крае растений заражению подвержены картофель, баклажаны, томаты и перец.
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