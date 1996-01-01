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Цветочный рынок несколько подвял

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ежегодный сезонный спад продаж на цветочном рынке Владивостока связан с летними отпусками и каникулами. Традиционно июнь завершает активный период праздников, последних звонков, сессий, экзаменов и уступает место двухмесячному цветочному затишью. Но именно в это время на рынке существенно меняется предложение, возрастает доля продукции местных цветоводов.

Ассортимент местных производителей, как правило, не велик. Сказываются климатические особенности, энергоемкость тепличного производства, конкуренция с доступным импортным цветком, известным под общим названием "голландский".

В основном цветочники в разгар лета предлагают розу и лилию. И если любой сорт розы, выращенной в местных условиях, легко отличить от импортного пробирочно-бройлерного аналога, то лилия зачастую точь-в-точь повторяет своего иностранного родственника. Зависит это в том числе и от происхождения посадочного материала. Луковицы лилии привозят, как правило, из стран дальнего зарубежья с развитым цветоводством и современными технологиями репродукции, а корни розы уже не один десяток лет поступают из Узбекистана.

Гибкие цены - еще одна особенность летнего рынка. В среднем цена на местную розу стабильно ниже импортной более чем в два раза. И диапазон ее довольно широк: от 20 руб. за мелкую розу до 70 руб. за относительно крупную. Зато стоимость лилии, как и ее качество, практически не зависит от сезона.

Основной тенденцией рынка местных цветов все последние годы остается снижение объемов производства, сокращение площадей теплиц и количества продавцов на оптовых и розничных рынках. Почти не осталось местных цветов на рынках в районах кинотеатра "Искра", Первой и Второй Речки и др. Удерживает рынок в основном общество цветоводов "Флора", которому принадлежит "Пассаж" и рынок на Луговой. По некоторым оценкам, почти вдвое сократился и опт местной розы.

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