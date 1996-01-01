Приморский рынок насытят натуральным молоком...

У приморских фермеров появился стимул более серьезно заниматься молочным скотоводством. Как отмечают специалисты департамента сельского хозяйства и продовольствия края, это связано с тем, что постепенно возрастает рентабельность производства молока.

Эта информация прозвучала на совещании с руководителями сельскохозяйственных предприятий и поставщиками технологического молочного оборудования, которое состоялось в Уссурийске. Как подчеркнули участники семинара, для успешного развития молочного скотоводства необходимо три фактора - это хорошая генетика животных, качественные корма и современные технологии производства. Последние были представлены на совещании одним из крупнейших поставщиков молочного оборудования - компанией "Де Лаваль".