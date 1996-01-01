Дальнегорским хлебопекам поможет интервенция

45 тонн муки поступило дальнегорским хлебопекам из "интервенционного" фонда Приморского края. Поставленных объемов зерна хватит, чтобы обеспечить снижение отпускных цен до конца лета.

Администрация Дальнегорского городского округа заключила договоры с местными хлебопеками ЧЕРЕПКИНОЙ, ЛИ, БЕЛОМЕСЯЦЕВОЙ, РОГОВОЙ и МУП "Мираж". При выборе партнеров горадминистрация, как сообщила начальник отдела развития малого и среднего бизнеса Наталья ГАМОВА, руководствовалась прежде всего тем, есть ли у хлебопеков собственная сеть реализации. Это позволяет максимально снизить розничную цену.