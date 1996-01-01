Туроператору просто диктуют цены

Герман ЗВЕРЕВ, руководитель департамента международного сотрудничества и туризма администрации Приморского края, прокомментировал современное положение дел в отрасли.

- По моим оценкам, совокупный вклад индустрии гостеприимства в валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края составил в 2006 году примерно 7 млрд руб. - около 3% ВРП. Из этих 7 млрд на долю собственно туроператоров пришлось всего 335 млн руб., или 5%. Почему так мало? 5% - это плата за услуги по формированию и продвижению туристического продукта и она прямо пропорциональна экономической свободе в тех сегментах туристического рынка, где изготавливается сам продукт. Если на рынке действует много транспортных предприятий и много гостиниц - туроператор способен торговаться с ними о размере своей маржи, если эти сегменты монополизированы, - никто с туроператором торговаться не будет, ему просто диктуют цены.

В Приморском крае транспортный сегмент туристического рынка чрезвычайно монополизирован: авиационное сообщение края с иностранными государствами фактически контролирует единственная компания, автомобильное международное сообщение - две компании, железнодорожное пассажирское сообщение - одна компания. Иными словами, продукт есть, но его немного, и продавцов немного - они и диктуют цены. Придут новые продавцы - появятся новые маршруты, новые транспортные возможности.

В гостиничном сегменте монополизма нет, но нет пока и самого продукта. В крае нет ни одного отеля, прошедшего международную классификацию и внесенного в реестр Федерального агентства по туризму. С другой стороны, весьма значительную часть китайского въездного и выездного туризма в Приморье вообще нельзя относить к туризму в юридическом и экономическом смысле этого слова. Китайские рабочие едут сюда под видом туристов, а сами остаются, чтоб подзаработать. Многие же наши соотечественники, отправляясь в Китай, пристраиваются к челночникам в качестве "помогаев", то есть тоже едут не отдыхать, а работать. И дело не только в юридическом несоответствии статусу туриста. Ни китайские гастарбайтеры, ни российские "помогаи" финансового топлива для сооружения туристической инфраструктуры не прибавляют. Они экономят на всем и этим понижают стандарты обслуживания и на предприятиях транспорта, и в общепите, и в отелях. Другое дело - китайские туристы. Их по безвизовому обмену приезжает к нам немало (до 70 тысяч ежегодно), да и деньги у них водятся. Они - настоящий ресурс развития туризма. К сожалению, ряд приморских компаний делает все, чтобы оттолкнуть китайских туристов от Приморского края. Они кормят их за копейки, селят как попало. Хороших впечатлений от такого сервиса не остается. Причина такой недальновидной бизнес-стратегии понятна. Долгие годы действовали очень низкие входные барьеры в сегменте туроператоров, поэтому он оказался переполнен. Сейчас здесь очень жесткая конкуренция. И часто демпинг - единственный способ выживания для туроператоров. Но демпинг разрушает рынок, поэтому финансово маломощным придется уйти из этого сегмента рынка. Надеюсь, что механизм фингарантий, привнесенный в законодательство о туризме, позволит выбраковывать недобросовестных и непрофессиональных туроператоров. Кроме того, всерьез рассчитываю на объединение крупнейших туроператоров края в ассоциацию. Нашим туроператорам стоит поучиться у Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров: вот где креатив и динамика! К сожалению, степень самоорганизации в турбизнесе пока очень слабая.