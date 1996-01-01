Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Туроператору просто диктуют цены
Герман ЗВЕРЕВ, руководитель департамента международного сотрудничества и туризма администрации Приморского края, прокомментировал современное положение дел в отрасли.
- По моим оценкам, совокупный вклад индустрии гостеприимства в валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края составил в 2006 году примерно 7 млрд руб. - около 3% ВРП. Из этих 7 млрд на долю собственно туроператоров пришлось всего 335 млн руб., или 5%. Почему так мало? 5% - это плата за услуги по формированию и продвижению туристического продукта и она прямо пропорциональна экономической свободе в тех сегментах туристического рынка, где изготавливается сам продукт. Если на рынке действует много транспортных предприятий и много гостиниц - туроператор способен торговаться с ними о размере своей маржи, если эти сегменты монополизированы, - никто с туроператором торговаться не будет, ему просто диктуют цены.
В Приморском крае транспортный сегмент туристического рынка чрезвычайно монополизирован: авиационное сообщение края с иностранными государствами фактически контролирует единственная компания, автомобильное международное сообщение - две компании, железнодорожное пассажирское сообщение - одна компания. Иными словами, продукт есть, но его немного, и продавцов немного - они и диктуют цены. Придут новые продавцы - появятся новые маршруты, новые транспортные возможности.
В гостиничном сегменте монополизма нет, но нет пока и самого продукта. В крае нет ни одного отеля, прошедшего международную классификацию и внесенного в реестр Федерального агентства по туризму. С другой стороны, весьма значительную часть китайского въездного и выездного туризма в Приморье вообще нельзя относить к туризму в юридическом и экономическом смысле этого слова. Китайские рабочие едут сюда под видом туристов, а сами остаются, чтоб подзаработать. Многие же наши соотечественники, отправляясь в Китай, пристраиваются к челночникам в качестве "помогаев", то есть тоже едут не отдыхать, а работать. И дело не только в юридическом несоответствии статусу туриста. Ни китайские гастарбайтеры, ни российские "помогаи" финансового топлива для сооружения туристической инфраструктуры не прибавляют. Они экономят на всем и этим понижают стандарты обслуживания и на предприятиях транспорта, и в общепите, и в отелях. Другое дело - китайские туристы. Их по безвизовому обмену приезжает к нам немало (до 70 тысяч ежегодно), да и деньги у них водятся. Они - настоящий ресурс развития туризма. К сожалению, ряд приморских компаний делает все, чтобы оттолкнуть китайских туристов от Приморского края. Они кормят их за копейки, селят как попало. Хороших впечатлений от такого сервиса не остается. Причина такой недальновидной бизнес-стратегии понятна. Долгие годы действовали очень низкие входные барьеры в сегменте туроператоров, поэтому он оказался переполнен. Сейчас здесь очень жесткая конкуренция. И часто демпинг - единственный способ выживания для туроператоров. Но демпинг разрушает рынок, поэтому финансово маломощным придется уйти из этого сегмента рынка. Надеюсь, что механизм фингарантий, привнесенный в законодательство о туризме, позволит выбраковывать недобросовестных и непрофессиональных туроператоров. Кроме того, всерьез рассчитываю на объединение крупнейших туроператоров края в ассоциацию. Нашим туроператорам стоит поучиться у Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров: вот где креатив и динамика! К сожалению, степень самоорганизации в турбизнесе пока очень слабая.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В августе россиянам мало не покажется
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз