Генеральный плен

Непрофессионализм чиновников и боязнь принятия ими ответственных решений - основная причина задержки утверждения генплана города, считает член-корреспондент РААСН, профессор Валентин Аникеев.

- Как научный руководитель проекта генплана Владивостокского городского округа не могу не выразить недоумения по поводу задержки его утверждения.

Сразу подчеркну, что я не считаю этот проект генплана безупречным. Но две основные цели, которые перед ним ставит Градостроительный кодекс РФ (ГК РФ), он успешно решает. Во-первых, он определил основные направления градостроительной стратегии развития городского округа и, во-вторых, определил функциональное зонирование территорий округа в целях оптимального их использования в интересах улучшения жизни горожан.

Поэтому оценивать проект генплана надо с позиций требований ГК РФ - насколько качественно и полно решены в нем эти две главные задачи.

Две оценки качества

Кто и как оценивает качество градостроительных решений проекта генплана?

Председатель Думы Владивостока Валерий РОЗОВ отметил: "Проект генплана не выдерживает никакой критики! Он требует серьёзной доработки. Только губернатор внёс 111 пунктов замечаний. Принимать заведомо сырой документ - авантюризм чистой воды. На 2008 г. в бюджете заложено 29 млн руб. на доработку генплана. Это значительная сумма, и необходимо израсходовать средства с умом, создав хороший проект".

Депутат Думы Александр БАРАНОВ: "Я против принятия этого проекта. 30 млн рублей уже потрачено на его разработку. Но не надо быть архитектором, чтобы понять, что он абсурден. Считаю необходимым проведение нового тендера, выбор независимого проектировщика, который сможет доработать документы в кратчайшие сроки".

Иначе оценили работу по проекту генплана независимые и компетентные профессионалы-градостроители.

Ученый совет Отделения градостроительства Российской академии архитектуры и строительных наук - высший профессиональный научный авторитет в области градостроительства - в октябре 2001 г. специально рассматривал научные основы и основные положения Концепции генплана Владивостока. Оппонентами по работе выступали академики РААСН, доктора архитектуры, профессора Ю.П. БОЧАРОВ, В.В. ВЛАДИМИРОВ, И.М. СМОЛЯР и член-корреспондент РААСН Э.В. САРНАЦКИЙ (известный специалист по инженерному оборудованию городов). Учёный Совет высоко оценил эту работу, а Президиум Академии присудил ей медаль РААСН.

На основе этой работы Приморгражданпроект разработал Концепцию генплана, получившую положительное заключение Главгосэкспертизы России.

"Проект генплана Владивостока и п. Трудовое" (1-й раздел проекта) на Дальневосточном фестивале "Зодчество-2004" в г. Хабаровске награжден Дипломом первой степени и премией.

Раздел второй - "Островные территории и п-ов Песчаный" - в сентябре 2007 г. удостоен "Серебряного диплома" Всероссийского смотра-конкурса "Зодчество России - 2007" в Москве.

Основные положения и обоснования градостроительных решений проекта генплана изложены в монографии "Генеральные планы Владивостока. История, проблемы, решения" (авторы В.В. Аникеев и В.А. Обертас). Она награждена "Золотым дипломом" Дальневосточного фестиваля "Зодчество-2007", "Золотой медалью" и дипломом Хабаровской международной ярмарки в мае 2007 г. в г. Хабаровске.

А в апреле 2008 года решением Президиума РААСН эта монография удостоена Медали РААСН.

Так, в отличие от депутатов, оценивают обоснованность градостроительной стратегии и качество проектных решений генплана профессионалы-градостроители.

Можно только сожалеть, что качество генплана и его судьбу сейчас определяют не профессионалы, а "понимающие не-архитекторы", не имеющие представления, что такое генеральный план, и, видимо, не удосужившиеся ознакомиться ни с его проектом, ни с градостроительным законодательством.

Границы земель - камень преткновения

Ключевой вопрос в спорах вокруг проекта генплана - право распоряжаться использованием земель городского округа. Именно здесь - источник разногласий между администрациями края и города. И проистекает он из-за разного толкования каждой из них понятий "земли в границах поселений" и "земли населённых пунктов".

До 1.01.2007 г. вся территория округа по Земельному кодексу РФ относилась к категории "земли поселений". Но затем эта категория и в Земельном кодексе РФ и во многих федеральных законах была заменена на категорию "земли населённых пунктов".

Утверждение генплана городского округа автоматически переводит в категорию земель населенных пунктов все другие земли (лесного и водного фонда, земли обороны, земли особо охраняемых территорий и объектов и др.), находящиеся в границах населенных пунктов. На этих землях органы местного самоуправления получают право полностью распоряжаться использованием этих земель. А вот в правовом регулировании использования земель иных категорий возможности края много выше, чем у муниципалитетов.

Так что вопрос, где проводить границы населенного пункта, какие земли входят в категорию "земли населенных пунктов", а какие являются землями иных категорий - одна из причин разногласий города и края. Город хочет все или почти все территории округа включить в границы населенных пунктов, а администрация края требует выделить на территории округа земли не только населенных пунктов, но и других категорий.

Эти разногласия не возникли бы, если бы порядок определения границ разных категорий земель и населенных пунктов был четко прописан в федеральном и краевом законодательстве. К сожалению, этого нет.

По ГК РФ подготовка проекта генплана округа должна осуществляется с учетом положений, содержащихся в схеме территориального планирования Приморского края. Где же было взять эти положения, если разработка этой схемы заказана институту РосНИПИурбанистики (Санкт-Петербург) администрацией края только в этом 2008 г.?

А ведь на картах, содержащихся в схеме территориального планирования Приморского края, должны быть отображены границы городского округа, земель всех категорий, исходные данные по региональным территориям и краевым объектам и другая важная для разработки генплана информация.

Где региональные и местные нормативы градостроительного проектирования, которые должен учитывать проект генплана? Ведь порядок подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирования устанавливается законом Приморского края и нормативным правовым актом Думы Владивостока. Где эти документы? Их также нет.

Как в этих условиях можно было разработать "безупречный" проект генплана, если даже в границах земель и населенных пунктов город и край еще не разобрались!?

По Земельному кодексу РФ (ст. 83) "землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий".

По краевому закону в реестре населенных пунктов края по г. Владивостоку значатся: "городские населенные пункты - г. Владивосток, Ленинский, Первомайский, Первореченский, Советский и Фрунзенский районы, п. Трудовое и сельские населенные пункты - с. Береговое, п. Попова, Рейнеке и Русский.

Что же это за "городской населенный пункт" - "г. Владивосток в г. Владивостоке"? Что это за городские населенные пункты - районы, которые вообще не значатся в Уставе города Владивостока, зарегистрированном в администрации края?

Где провести границу между городским населенным пунктом "г. Владивосток" и "городскими населенными пунктами" Ленинским, Фрунзенским, Первомайским, Первореченским и Советским районами!? Как может "сельский населённый пункт п. Русский" занимать без малого 10 тыс. га острова - почти вдвое больше, чем вся застроенная часть Владивостока? И кто и почему изменил статус этого поселка городского типа (как и п. Попова) на "сельский населенный пункт"!?

Разве это вопросы проектировщиков? Зачем же "переводить стрелки" на них с непрофессиональной работы чиновников города и края!?

Генплан саммиту АТЭС не помеха

Некоторые заявляют, что проект генплана не учитывает мероприятий по подготовке Владивостока к саммиту АТЭС.

Председатель думы города Валерий Розов: "Мы не тормозим подготовку к АТЭС, а просто требуем, чтобы генплан включал в себя объекты АТЭС".

Заместитель председателя думы Юрий ПОПОВ: "Работы по генплану возобновились три года назад, тогда вопрос о проведении саммита еще не стоял и концепция генплана разрабатывалась без учета объектов саммита. По сути, генплан нужно доработать с учетом этих объектов".

Председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы Владивостока Марина Ломакина: "Гораздо хуже, если мы примем документ, не учитывающий важнейших направлений развития города, в том числе объекты АТЭС".

Из этих высказываний видно, что их авторы или невнимательно знакомились с материалами проекта генплана, или вообще их не читали, или не знакомы с требованиями градостроительного законодательства. Ведь почти все эти вопросы в той части, которые должны быть по ГК отражены в генеральном плане, имеются в проекте и дополнениях к нему, сделанных Приморгражданпроектом по результатам согласований проекта.

Более того, при подготовке Подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР", включающей мероприятия по подготовке к саммиту АТЭС, практически все основные решения по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры взяты из проекта генплана и разработок наших институтов.

Значит, Минэкономразвития, Минрегион, Росстрой, готовившие Подпрограмму с мероприятиями по подготовке к саммиту АТЭС (кстати, не без участия администрации края!), и Правительство России, утвердившее её, посчитали обоснованными и приемлемыми решения проекта генплана, а вот наших депутатов думы города они почему-то не устраивают!?

Текущим вопросам по размещению самых разных объектов в городе не будет конца, они естественны в развитии города. Все эти вопросы должны решаться в рамках функционального зонирования территорий города по генплану. Что же, из-за каждого объекта опять откладывать утверждение проекта генплана!?

Ну а если же потребуется вносить в него частичные изменения, то для этого есть законная процедура внесения изменений в генплан, с чем Дума города может легко справиться. Это - право муниципалитета.

Валентин Аникеев, член-корреспондент РААСН, профессор.