Тривиальный АТЭС

Декан факультета архитектуры Института архитектуры, искусства и дизайна ДВГТУ профессор Валерий МООР считает, что студенческие проекты не должны быть "реальными проектами завтрашнего строительства", потому что тогда они станут еще одной "дежурной" копией того, что мы сегодня видим в архитектуре вокруг себя.

По его мнению, проекты студентов-дипломников должны быть сделаны с какой-то интересной перспективой, футурологией, в них должны подниматься новые проблемы и одновременно - предлагаться различные трактовки их решений. При таком подходе дипломные работы становятся "банком идей", развивающим архитектурный потенциал города.

Через несколько дней, когда новому выпуску архитекторов ДВГТУ будут вручаться дипломы, их работы смогут увидеть и профессионалы, и простые горожане. И тем и другим, безусловно, прежде всего, будут интересны именно архитектурные идеи, их раскрытие, осмысление, выстраивание новых концепций. Оно и понятно: в пересечении новых и давно сложившихся архмиров заключается обогащение поиска совершенства, вероятно какое-то личное творческое "озарение", "подсказка".

Можно отметить общую социальную направленность дипломных работ. Так для Владивостока были предложены несколько новых жилых комплексов. Среди них особенно был отмечен проект Сергея КРИВОЛАПА "Жилой комплекс на акватории Амурского залива во Владивостоке". Автор предложил в традиционно привлекательном для реализации этой идеи месте - в бухте на Второй Речке - построить треугольных очертаний остров, где в комплексе с жильем в защищенном внутреннем пространстве будут располагаться дворы, детские сады, школа, площадки для отдыха и игр. Интересно и рекреационное решение этого проекта.

Но есть предложения и обратного свойства. Так, Галина ПЛЮСНИНА в работе "Реконструкция участка проспекта 100-летия Владивостока" попробовала показать возможности преобразования "убитой" для нормальной жизни, в смысле экологии и комфорта, территории в районе "Искры". Автор предложила решить вопрос радикально, то есть снести морально и физически изношенные пятиэтажки и вместо них выстроить вдоль проспекта новый комплекс, исключающий жилье. Его должны заменить гостиницы, административно-офисные центры, торговые, культурные и развлекательные комплексы и т.д. Сам масштаб застройки и ее архитектурные решения при этом должны сильно измениться.

"Банк идей", которые актуальны для нашего города, в этом году также пополнили "Дом для престарелых на Седанке" Анастасии ЯХНО, новый "Библиотечный комплекс во Владивостоке" Анны ХЕГАЙ, "Мультимедийный центр современного искусства в г. Владивостоке" Андрея ВАСИЛЕНКО, "Международный аэропорт "Кневичи" Анны САМОЙЛЕНКО и другие работы.

Пожалуй, лишь последняя работа как-то тематически связана с той серией объектов, которые подлежат строительству в связи с саммитом АТЭС 2012 г. Но это искючение.

- В этом году мы не стали проектировать объекты к саммиту и на о. Русском, - отметил Валерий Климентьевич Моор. - На эту тему у нас будут дипломы в следующем году. С наскоку делать такие работы не стали. На это есть две причины. Во-первых, мы считаем, что это должно быть более глобально и глубоко проработано. Во-вторых, объекты саммита в каком-то смысле тривиальны - это гостиницы, конференц-центр, конгресс-центр и т.д. По нашему мнению, поиск формы как таковой для них не должен ограничиваться только архитектурой. Они должны наполняться смыслом, как это характерно для "жилища на акватории" или "имидж-центра". Кроме того, объекты саммита нельзя рассматривать как объекты, создаваемые только "для мероприятия".

Они должны гармонично вписываться в инфраструктуру города, быть востребованы, как, например, культурно-развлекательный центр для горожан. Это неправильная позиция - "делать город для приезжающих". Он, прежде всего, нужен для живущих в нем. То есть речь должна идти прежде всего о том, чтобы город получил толчок, новые возможности развития. Этому и посвящены проекты наших выпускников.