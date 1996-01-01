Погода в доме

Вместе с увеличением объемов жилищного строительства возросли требования к качеству микроклимата в городских квартирах и загородных домах. Но для создания и поддержания благоприятной температуры недостаточно только отопления и вентиляции. Обеспечить жилье комфортной прохладой, что особенно актуально в летний период, под силу лишь функциональной и надежной системе кондиционирования.

До недавнего времени для достижения необходимых климатических параметров в загородном доме и квартире использовались в основном традиционные сплит-системы. Громоздкие конструкции, многочисленные наружные блоки которых размещались на фасаде здания, разрушали эстетическое восприятие дома в целом. Все это осложнялось высокими затратами на электроэнергию и отсутствием централизованного управления климатом в разных по функциональному назначению комнатах жилого помещения.

Оптимальной с точки зрения первоначальных капиталовложений и дальнейших эксплуатационных затрат для кондиционирования загородных коттеджей и больших квартир является мультизональная система управления климатом серии J GENERAL /Japan/.

Возможность индивидуального регулирования климатических параметров в комнатах при наличии централизованного управления системой в целом стала определяющим фактором при выборе оборудования серии J GENERAL /Japan/. Благодаря мультизональности система создает и поддерживает оптимальный температурный режим в каждом помещении дома - будь то детская комната, спальня или гостиная.

Отличительной особенностью оборудования серии J GENERAL /Japan/ является компактность наружного блока при его значительной мощности. Не требуя дополнительной площади и сохраняя целостность архитектуры дома, компактный и легкий (всего 97 кг!) наружный блок можно закрепить на задней стене дома, вентилируемой веранде или балконе, если речь идет о квартире. При этом он способен обеспечить комфортной температурой до 8 комнат одновременно.

Благодаря использованию инверторной технологии, контролирующей производительность компрессора в соответствии с нагрузкой, система более надежна и долговечна по сравнению с неинверторными кондиционерами. Достигая заданной температуры, компрессор инвертора поддерживает ее в указанном диапазоне, что также существенно экономит электроэнергию.

Оборудование VRF серии J GENERAL /Japan/ экологически безопасно - фреон R410A, используемый в качестве хладагента, не является разрушителем озонового слоя атмосферы.

Простота и удобство монтажа - одно из главных преимуществ системы VRF серии J GENERAL /Japan/. Компактность и гибкость в использовании системы позволяют вести монтаж оборудования не только в условиях почти завершенного строительства, но и в готовых, уже отремонтированных помещениях. Значительная длина фреоновых магистралей, которая может достигать более 70 метров, перепад высоты между наружными и внутренними блоками до 30 метров, предоставляют возможность расположить наружный блок в существенном удалении от внутренних - например, в цокольном этаже коттеджа, на крыше или вовсе вынести наружный блок на территорию участка.

Благодаря широкому модельному ряду внутренние блоки можно легко вписать в интерьер дома или квартиры, соблюдая при этом нормативы по уровню шума. Учитывая дизайн и функциональные характеристики комнат, внутренние блоки для дома можно подобрать из 28 моделей.

В просторной гостиной лучше установить кассетные внутренние блоки. Решение оптимально по многим показателям. Во-первых, сохраняется полезная площадь помещения - кондиционер располагается в подвесном потолке, оставляя больше возможности для воплощения дизайнерских идей. Во-вторых, особая конструкция четырехстороннего распределения воздуха позволяет обеспечить более равномерную температуру в комнате, комфортную для всех гостей.

Мягкую прохладу в спальне и кабинете поддержат бесшумные блоки настенного типа. Строгие классические формы кондиционеров выгодно подчеркнут изысканную простоту интерьера комнат.

Мощные и незаметные канальные блоки удобнее расположить в зонах, нуждающихся в дополнительной вентиляции - кухне, бильярдной, курительной комнате. Совмещаясь с системой приточной вентиляции, кондиционеры помимо функции охлаждения и обогрева обеспечат подачу в помещения свежего воздуха.

Управление VRF системой серии J GENERAL /Japan/ осуществляется как централизованно, так и локально в каждой комнате. В отличие от аналогичных систем, возможности центрального управления серии J значительно расширены. Кроме функции включения и выключения внутренних блоков, стало возможным управление рабочим и температурным режимом, а также установка недельного таймера, позволяющего задавать изменения параметров каждого внутреннего блока до 2-х раз в день. При этом жители дома могут управлять системой практически независимо друг от друга - изменять режим работы, включать и отключать кондиционеры при помощи инфракрасных пультов индивидуального управления. Кстати, в отличие от других производителей, GENERAL /Japan/ предоставляет инфракрасный пульт в комплекте с внутренним блоком абсолютно бесплатно!

Успешный опыт эксплуатации оборудования доказал, что функциональные возможности и технические характеристики VRF системы серии J GENERAL /Japan/ оптимально соответствуют требованиям, предъявляемым к климатическому оборудованию для загородного дома и квартиры.