Клиент должен быть доволен

По прогнозам экспертов, российский страховой рынок будет в ближайшие годы стремительно расти. Некоторые специалисты даже рассчитали долю страховых премий в ВВП РФ, которые, по различным подсчетам, к 2020 г. в среднем должны составить не менее 6%.

Эти данные свидетельствуют о неуклонном росте страхового знания и формировании страховой культуры у жителей России. Можно прогнозировать, что уже в ближайшем будущем многие жители России - владельцы приватизированных квартир, перестанут штурмовать различные ЖЭКи и РЭУ с требованием возместить затраты на ремонт пострадавшего жилья, например, в случае залива квартиры, поскольку это станет зоной ответственности страховых компаний.

Страхование - в жизнь!

В относительно стабильном СССР, где монополистом в области страхования было государство, по различным видам была застрахована треть страны. И все это добровольно - без советской принудиловки. Даже в нестабильные с точки зрения экономики годы (конец 80-х - начало 90-х) в расчете на 1000 человек действовало 834 договора добровольного страхования. Иными словами, 78% населения, 57% различных хозяйственных субъектов, 45% семей страховали домашнее имущество, а 43% водителей - свои автомобили. Молодому российскому страховому рынку до этих цифр еще расти и расти.

Квартиры - спрос растет

Одной из наиболее востребованных россиянами услуг, по мнению экспертов, является страхование квартир и имущества (для сведения: в Великобритании число незастрахованных частных квартир и домов составляет всего 15%).

В нашей стране сегодня можно просто и быстро застраховать квартиру и все находящееся в ней имущество в компании "Росгосстрах" - старейшей и крупнейшей страховой компании нашей страны. Ее репутация в целом, и особенно в сфере страхования квартир, безупречна.

"Наша компания, - рассказывает директор Приморского филиала "Росгосстраха" Юрий ШАТОВ, - предлагает приморцам страхование имущества по продукту РОСГОССТРАХ КВАРТИРА "Актив", который позволяет клиентам выбрать наиболее оптимальный для него вариант страховки. Тарифы по данному продукту разработаны исходя из потребностей самых разных социальных групп. Важной особенностью является страхование квартир по рыночной стоимости, что позволяет получать реальное возмещение убытков. Для оформления полиса по продукту РОСГОССТРАХ КВАРТИРА "Актив" понадобится не более получаса. Дело в том, что этот продукт максимально упрощает оформление договора. Нет необходимости проводить осмотр квартиры, заполнять заявление и составлять опись отделки и имущества. В договор страхования могут быть внесены домашнее имущество, особо ценные вещи страхователя, а также его гражданская ответственность".

Просто и удобно

Для упрощения различных процедур и консультаций по нужным вопросам круглые сутки 365 дней в году работает Контакт-центр "Росгосстраха", а во Владивостоке действует "Служба клиентского обслуживания". Специалисты этих подразделений "обрабатывают" все телефонные обращения. А ведь всего один такой звонок может снять много разных вопросов. В частности, по телефону можно рассчитать стоимость страхового полиса, узнать об условиях предоставления скидки при страховании и вызвать агента компании для оформления полиса в любое удобное для клиента место и время. Тем более что, благодаря масштабной филиальной сети, представительства "Росгосстраха" есть практически в каждом крупном, среднем и малом городе, населенном пункте.

"Хочу подчеркнуть: клиентский сервис - это главное в политике нашей компании. Сегодня нас больше всего интересует, доволен ли клиент обслуживанием или нет. "Росгосстрах" является лидером на рынке страхования в России. Теперь мы делаем все для того, чтобы он стал лидером и по качеству обслуживания, - говорит Ю. Шатов. - Кстати, улучшение сервиса и стремительное развитие рынка требуют притока новых квалифицированных кадров. В нашей компании этому вопросу уделяется повышенное внимание: действует уникальная программа бесплатного обучения как сотрудников, так и страховых агентов; программа адаптации и карьерного роста для успешных продавцов".

Российский страховой рынок год от года развивается, становится все более цивилизованным и клиентоориентированным. И сегодня страховщика все чаще выбирают потому, насколько он готов идти навстречу клиенту, учитывать его интересы, обеспечивать ему достойную финансовую защиту.