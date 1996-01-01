Овощи не в базе

Цены на продукты питания растут непрерывно. Основная причина - сокращение количества продовольствия на мировом рынке. Кое-где даже заговорили о надвигающемся голоде. Тут самое время вспомнить о нашей собственной продовольственной безопасности. О том, что угроза продовольственной зависимости нивелируется при условии 80%-ной обеспеченности продукцией собственного производства, эксперты говорят не первый год.

В этом смысле для Дальнего Востока Приморский край занимает особое положение, поскольку в силу природных условий является одним из наиболее пригодных для сельского хозяйства регионов. Тем не менее край ежегодно импортирует значительное количество продуктов питания.

Как правило, продовольственную безопасность связывают с уровнем импорта, а точнее, с реальными возможностями обходиться без него. С этой точки зрения, по официальным данным, в Приморье вполне благополучно обстоят дела с обеспеченностью, например, собственными овощами, и в первую очередь картофелем. Общий объем производства картофеля в 2007 г. составил 485,6 тыс. тонн. Даже приблизительные расчеты говорят о том, что этот показатель превышает потребности края. Ведь если предположить, что каждый его житель съедает в день до 1 кг картошки, то на год нам вполне хватило бы 400 тыс. тонн. Но в нынешнем году уже в марте-апреле базы, где закладываются на зимнее хранение овощи, были пусты.

Собственно овощехранилищ, которые соответствовали всем требованиям хранения, в крае совсем немного. Прежняя система овощных баз в городах практически разрушена, да и потребности в подобном хранении, концентрирующем большие объемы продукции в городе, в общем-то, нет. То, что уцелело, сегодня представляет собой по сути площадки оптово-розничной торговли. Основная же масса овощей, приобретенных оптовыми покупателями, хранится за пределами города, в помещениях, как правило, изначально не предназначенных для этих целей. Используют часто любое мало - мальски пригодное место: от бывших коровников и мастерских до просторных помещений военных городков. Поддерживать необходимый температурный режим в течение всего года в этих хранилищах практически невозможно. Вот и получается, что сама закладка рассчитана исключительно на зимний период и даже в самый урожайный год на нашем рынке приморская картошка бывает только до весны. В остальное время года, вплоть до урожая раннего картофеля в июле, рынок заполнен в основном китайским продуктом. А наши излишки вместе с транзитом импорта отправляются в северные регионы Дальнего Востока.

Возможности самих овощеводческих предприятий сохранить урожай до следующего сезона - проблема не менее серьезная, чем собственно производство. Без ее решения бессмысленно говорить о независимости от китайских овощей. Прежних хранилищ, имевших охладительные системы, на предприятиях не осталось. Существующие сегодня полуподземные помещения в лучшем случае позволяют сохранить продукцию до мая. А строительство современных овощехранилищ сдерживается из-за низкого уровня рентабельности предприятий, выращивающих овощи в открытом грунте. К тому же государственная поддержка их строительства не предусматривается действующими программами. Чиновники полагают, что их создание - дело хозяйствующих субъектов. В итоге даже те единичные предприятия, где пытаются что-то построить, до оснащения холодильным оборудованием дело не доводят.

Рост производства картофеля в 2007 г. в сравнении с предыдущим годом составил 104%. Но основная его масса выращивается вовсе не профильными предприятиями, тем более, что в последние годы прослеживается тенденция сокращения объемов производства картофеля и овощей в сельхозпредприятиях. Сказывается в первую очередь нехватка рабочих рук в трудоемком, на 60% ручном производстве. Из 485 тыс. тонн в прошлом году только 43 тыс. тонн было произведено сельхозкооперативами, сельхозпредприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Остальные 442 тыс. тонн вырастили 142 тыс. личных крестьянских хозяйств и несколько десятков тысяч активных дачников.

В этой ситуации проблема сбыта произведенного картофеля и овощей оказывается наиболее острой. Именно это звено в связке производитель-потребитель оказалось наиболее слабым. Как иллюстрация - стоящие в сезон вдоль дороги продавцы с мешками и ведрами картофеля и овощей. Но на дорогах оказываются немногие. Основная масса крестьян просто ждет, когда приедет в село покупатель. А между тем если сегодня на селе собрать все овощи, произведенные в Приморском крае, то закупать их в Китае не было бы никакой необходимости, считают в департаменте сельского хозяйства. Но заниматься организованным сбором выращенных в личных подсобных хозяйствах овощей сегодня некому. Селяне, высаживая весной картофель на своих огородах, даже не имеют представления о том, кто и в каких количествах осенью приобретет их продукцию. Еще хуже дела обстоят со сбытом капусты, свеклы, моркови, помидор и т.д.

Продовольственная безопасность в нашем крае - это не только зависимость от импортных поставок продуктов питания. В последние годы не менее угрожающей оказалась зависимость производства от иностранной рабочей силы. Сокращение числа иностранных рабочих в 2007 г. моментально сказалось на объемах производства - часть рассадочных культур просто оказалась невысаженной на полях. В итоге овощей в общей сложности было собрано 170 тыс. тонн, тогда как в более благополучном в этом отношении 2006 г. эта цифра составляла 186 тыс. тонн.