Приморские дикоросы расходятся по всей России

В Приморском крае уже началась реализация продукции, произведенной заготовительными организациями в нынешнем году. Традиционно на рынки приморских городов дары тайги поставляют заготовительные и перерабатывающие предприятия Крайпотребсоюза, расположенные в некоторых районах Приморья.

За первые 4 месяца заготовлено 44 тонны березового сока, значительная часть которого уже реализована в розничной торговле. В сборе папоротника принимали участие почти все районы края. В этом году его было собрано свыше 160 тонн, причем интерес к этому продукту проявляют не только приморские розничные продавцы, но и хабаровские. Качество продукта приморских переработчиков традиционно высокое. Уже несколько лет солят папоротник по японской технологии, позволяющей вывести из растения ядовитые вещества. Наибольшие объемы переработанного продукта поставляет новый, недавно построенный цех черниговского Райпо. В декабре прошлого года в чугуевском Райзаготохотпроме заработал цех по расфасовке папоротника. По словам его директора Галины ГОЛУБЕВОЙ, помимо вакуумной упаковки предприятие планирует поставлять на рынки края стерилизованную в банках продукцию.

Поступают на заготпункты и другие дикоросы. Например, уже собрано 1,2 тонны сушеных плодов шиповника, 23 тонны корня элеутерококка. Это целебное растение приобретают фармацевтические фабрики не только Приморского края. В прошлом году его было собрано 51,4 тонны, причем значительная часть отправляется московскому предприятию, имеющему партнеров за границей. К лекарственно-технической продукции относятся и сушеный шиповник, которого в прошлом году было заготовлено 7,8 тонны, и березовый гриб (чага) - 3,4 тонны за прошлый год. Кроме того, для фармфабрик в прошлом году приморские заготовители собрали 500 кг сушеных плодов боярышника, 234 кг семя лимонника и 245 кг листа элеутерококка.