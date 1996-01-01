Хоть страхуй, хоть не страхуй...

Этот разговор о страховании урожая сельскохозяйственных культур возник по инициативе сельхозтоваропроизводителей. Наверное, если появляется потребность вынести проблему на столь широкое обсуждение, то сама ситуация вышла за грань ее терпимого восприятия.

Напомним, что осень прошлого года принесла хозяйствам большие неприятности. Снегопад, который иногда случается в Приморье в октябре, уничтожил значительную часть урожая. При этом многие хозяйства еще весной при получении кредита на проведение посевной, как и положено, застраховали будущий урожай. Таково условие банка, выдающего кредит под залог будущего урожая. В итоге страховые компании получили многомиллионные суммы от этих сделок. А сельхозтоваропроизводители остались по большому счету и без урожая, и без ожидаемых страховых выплат.

Для того, чтобы разобраться в этой проблеме, ДДГ "ЗР" пригласил к участию в заочном круглом столе все заинтересованные стороны.

Генеральный директор крупнейшего в крае сельхозпредприятия "Приморский агропромышленный холдинг" Сергей ДЕРКАЧ:

- Наш холдинг объединяет 10 хозяйств в Спасском и Лесозаводском районах. В течение 5 лет мы приносим деньги страховым компаниям и в прошлом году страховали все наши хозяйства. Это десятки миллионов рублей. Будущий урожай одного из хозяйств застраховали в компании "УралСиб". Страховой взнос составил около 2 млн руб. Сумма немаленькая, и для хозяйства это - заемные деньги. Кредит был выдан Россельхозбанком. Правила игры не нами установлены, и если банк говорит, что нужно страховать, мы идем и страхуем. В прошлом году наступил страховой случай - соя и рис на полях остались под снегом. И как следствие - у нас нет урожая, нет возможности рассчитаться с банком. Если говорить об отдельно взятом хозяйстве, то для него это банкротство. Все затраты, понесенные хозяйством на производство сои и риса, за три дня стихии были уничтожены. На территории Спасского района был объявлен режим ЧС. Но в то же время необходимо рассчитаться и с банком, потому что Россельхозбанк - это наш стратегический партнер, и с КГУП "Госпродагентство Приморского края", необходимо платить заработную плату работникам предприятия и т.д, одним словом, нужно просто выжить.

Я сразу обратился в страховую компанию "УралСиб". Следует отметить, что мы постоянно находились в контакте со страховщиками: уведомляли о начале уборки зерновых культур и сои, о наступлении страхового случая. Поля приезжали смотреть все: специалисты из страховой компании из Владивостока, эксперты, привлеченные "УралСибом" из Москвы, различные комиссии, вплоть до депутатских. Вместо планируе- мых 10-12 центнеров с гектара мы собрали 1,3 центнера, т.е. взяли сою только на семена, чтобы на следующий год было с чем работать, а рис полностью был потерян. Ущерб составил не менее 20 млн руб. В страховую компанию мы предоставили все документы, и только месяц тому назад хозяйство получило страховое возмещение в сумме 1 млн 320 тыс. руб. Сумма оказалась даже меньше страхового взноса, при этом никаких расчетов мы не видели. С нами даже не поговорили. В итоге деньги я занял, голову свою подставил, но с банком рассчитались и не допустили банкротства предприятия. Но зачем тогда нам нужны страховщики, если мы не можем на них рассчитывать, если я в принципе без них могу жить? Зачем тратить на них собственные и бюджетные деньги?

Заместитель директора, начальник отдела кредитования Россельхозбанка Людмила ШАЙМУРАТОВА:

- Россельхозбанк, действительно, может взять в качестве залога будущий урожай, но только в том случае, если посевы застрахованы. Страховых компаний, с которыми работает наш банк, более 20, но не все из них страхуют урожаи. Поэтому, предлагаем сельхозпроизводителю, как правило, 4-5 компаний. Страхование производится по рискам, указанным в постановлении правительства "О Порядке предоставления из Федерального бюджета субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур". В перечне рисков, определенных постановлением Правительства РФ, отсутствует снегопад. В этом году департамент сельского хозяйства совместно с филиалом направляли в министерство сельского хозяйства предложение о включении снегопада в перечень обязательных рисков, в связи с тем, что в нашем крае действительно есть риск потери урожая от снегопада. Подобная ситуация у нас была в 2002 г., но тогда хозяйства не работали со страховыми компаниями по страхованию будущего урожая. В течение 5 лет у нас не было страховых случаев по гибели урожая. Она повторилась в прошлом году. Хочется отметить, что, несмотря на отсутствие этого вида риска в договорах страхования, страховые компании, понимая, что это все-таки страховой случай, принимали решение о выплате нашим заемщикам по факту недобора урожая по застрахованным культурам, хотя эти суммы, конечно, были значительно ниже понесенных сельхозпроизводителями убытков.

Начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства Алексей РАЧЕНКОВ:

- Сельхозпроизводители, действительно, не видят отдачи от страхования урожая. И здесь бы я выделил три основных проблемы. Во-первых, у нас институт страхования урожая не развит. Страховые компании не рассчитывают на то, что будут выплачивать реальные деньги. Во-вторых, законодательство предусматривает субсидию на компенсацию сельхозпредприятиям части затрат по страхованию урожая в случае его утраты от воздействия некоторых природных явлений, но среди этих явлений снегопад не значится. Этот закон разрабатывали с учетом природно-климатической ситуации центральной полосы России и особенности Приморского края не учли. Мы отправили письмо с предложением внести соответствующие коррективы в закон. А пока решаем вопрос о субсидировании рисков, не вошедших в федеральное законодательство, из средств краевого бюджета. И в-третьих, руководителям хозяйств нужно внимательно знакомиться с условиями договоров до подписания. Но при этом страховщики должны учитывать специфику страхования сельхозпроизводителей и их рисков, оказывать консультационную помощь, рассказывать обо всех подводных камнях страхования.

Заместитель директора филиала страховой компании "Макс" Ольга ГУРУЛЕВА:

- Страхование будущего урожая сельскохозяйственных культур в нашем крае не настолько развито, как в центральных районах РФ. Сельхозпроизводители, как правило, обращаются в страховую компанию при получении кредита. А здесь применяется страхование с государственной поддержкой. Страховые риски чётко регламентированы Правительством РФ, установлены и страховые тарифы по каждой культуре. Страховые компании здесь ничего не могут менять, но ведь существует и добровольное страхование сельхозкультур. В этом случае сельхозпроизводитель имеет возможность выбора рисков в зависимости от климатических особенностей нашего региона. И страховая премия в данном случае будет определяться индивидуально, исходя из условий страхования. В прошлом году посевы сои пострадали от выпадения раннего снега, однако в текущем году в нашу компанию не обратилось ни одно хозяйство края с целью дополнительно застраховать риск - выпадение снега. Понятно, что за дополнительные риски нужно будет заплатить дополнительно. Вот здесь и можно выходить на администрацию с просьбой субсидировать премию по дополнительным рискам из местного бюджета. Хочется также отметить, что заключение договора страхования обязывает не только Страховщика выплатить страховое возмещение в случае наступления опасного природного явления, но и Страхователя - выполнять условия данного договора, четко придерживаться технологии, своевременно вносить удобрения и т.д. Страховая компания страхует природные риски, но не может и не должна нести ответственность за безалаберность клиента. По итогам прошлого года могу сообщить следующее: всего в 2007 г. нами было застраховано 21 хозяйство, после выпадения дождя и мокрого снега в октябре 15 из них обратились в компанию с уведомлением о наступлении случая, имеющего признаки страхового. Специалисты компании совместно с представителями Россельхозбанка и местных администраций выехали в каждое пострадавшее хозяйство и составили акты проверки. По результатам уборки сои о недоборе урожая заявило только 10 хозяйств. Для анализа сложившейся ситуации в филиал прибыли сотрудники головной компании во главе с начальником управления страхования в агропромышленном комплексе СК "МАКС". Он лично встретился с руководителями каждого пострадавшего хозяйства, руководством Приморского РФ ОАО "Россельхозбанк", а так же с директором департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края. В результате проделанной работы к началу посевных работ в нынешнем году 8 сельхозпроизводителей края получили страховое возмещение.