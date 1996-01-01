Бесхозная земля ждет своего застройщика

Одним из первых указов, подписанных президентом Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, был указ о мерах по развитию жилищного строительства. В числе одной из мер было названо изъятие пустующих земель ФГУПов, министерств, Российской академии наук и пр. государственных организаций и учреждений, которые неэффективно используют выделенную им землю.

Выявленные бесхозные участки предполагается консолидировать в созданном для этого Федеральном фонде содействия развитию жилищного строительства. Стоит отметить, что земли Минобороны под этот указ не попадают. Тем не менее,во Владивостоке найдутся десятки гектаров земли, которые удастся пустить под строительство нового жилья.

Интересно, что буквально после принятия этого указа правительством было выпущено постановление, по которому федеральные земли, которыми ранее были наделены данные государственные организации, было запрещено продавать или сдавать в аренду. Теперь фонд будет решать, что с ними делать дальше. К числу участков, который может быть отнесен к изъятию, пожалуй, относится и участок земли во Владивостоке по пр-ту Острякова, 2, рядом с комплексом Владивостокского государственного медицинского университета. Много лет тому назад ректором университета Евгением КАМИНСКИМ было принято решение о строительстве дома для медиков, где, в частности, должны были получить квартиры и преподаватели ВГМУ.

Для этого была найдена строительная организация, которая полностью согласовала строительство и вместе с проектировщиками подготовила всю необходимую проектно-сметную документацию. Новое руководство университета отказалось от идеи "дома для медиков". На готовившейся под строительство площадке теперь появилась несанкционированная свалка, которая постепенно растет.

Известно, что свято место пусто не бывает. Не медики, так дворники благодаря Федеральному фонду построят для себя жилье в этом престижном месте города.