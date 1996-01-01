www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Бесхозная земля ждет своего застройщика

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Одним из первых указов, подписанных президентом Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, был указ о мерах по развитию жилищного строительства. В числе одной из мер было названо изъятие пустующих земель ФГУПов, министерств, Российской академии наук и пр. государственных организаций и учреждений, которые неэффективно используют выделенную им землю.

Выявленные бесхозные участки предполагается консолидировать в созданном для этого Федеральном фонде содействия развитию жилищного строительства. Стоит отметить, что земли Минобороны под этот указ не попадают. Тем не менее,во Владивостоке найдутся десятки гектаров земли, которые удастся пустить под строительство нового жилья.

Интересно, что буквально после принятия этого указа правительством было выпущено постановление, по которому федеральные земли, которыми ранее были наделены данные государственные организации, было запрещено продавать или сдавать в аренду. Теперь фонд будет решать, что с ними делать дальше. К числу участков, который может быть отнесен к изъятию, пожалуй, относится и участок земли во Владивостоке по пр-ту Острякова, 2, рядом с комплексом Владивостокского государственного медицинского университета. Много лет тому назад ректором университета Евгением КАМИНСКИМ было принято решение о строительстве дома для медиков, где, в частности, должны были получить квартиры и преподаватели ВГМУ.

Для этого была найдена строительная организация, которая полностью согласовала строительство и вместе с проектировщиками подготовила всю необходимую проектно-сметную документацию. Новое руководство университета отказалось от идеи "дома для медиков". На готовившейся под строительство площадке теперь появилась несанкционированная свалка, которая постепенно растет.

Известно, что свято место пусто не бывает. Не медики, так дворники благодаря Федеральному фонду построят для себя жилье в этом престижном месте города.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru