Пиво, креветки и жалобная книга

Летом пить пиво возле телевизора как-то не романтично, тянет культурно посидеть с друзьями в общественном месте. Желательно на свежем воздухе, и тут выбор невелик. Либо садитесь в авто и выезжаете на пикничок, либо вызывайте такси и добирайтесь до любимого летнего кафе. А любимое - у каждого свое, чаще всего - то, где в выходной день для вас случайно оказалось место.

Хотя если подойти к делу основательно, то выбором летнего кафе можно даже озаботиться всерьез: меняя каждый погожий вечер одну забегаловку на другую, к концу отпускного сезона вполне можно перебрать весь ассортимент и на чем-нибудь с уверенностью остановиться. Жаль только, что к тому времени шашлычник-профессионал из летнего кафе вашей мечты успеет сменить место работы. Или сменится поставщик мяса. В общем, как это ни печально, но трапеза в летнем кафе - сродни игре в рулетку. Приехал, выпил, закусил, уехал. Если что не понравилось или отравился - то узнают об этом только домашние да более удачливые друзья, столь же случайно сделавшие выбор в пользу другого заведения. Между прочим, по новым правилам СЭС проводит проверки летних кафе только по фактам жалоб, а жалуются немногие.

Теоретически, в кафе должен быть бесплатный туалет и умывальник с жидким мылом, все салаты должны храниться в холодильнике, а скоропортящиеся блюда должны быть приготовлены по факту вашего прихода. На практике в платных биотуалетах нет умывальников, а на салатах время от времени обнаруживаются переклеенные этикетки со сроком годности. Можно ругаться и даже писать актуальные высказывания в жалобную книгу, ситуацию это вряд ли изменит. Просто в этом месте бизнес поставлен таким образом. Как неофициально прокомментировал ситуацию владелец одной из шашлычных Рашид: "У меня работа сезонная: три месяца выбиваю разрешение на открытие заведения, три месяца клиентов кормлю, потом - домой".

Сезонный бизнес не располагает к вложениям, самые дальновидные и обстоятельные из владельцев заключают договора с арендаторами пляжных территорий в пригороде Владивостока. Беседки для распития слабоалкогольных напитков - стационарные, остается только поставить мини-киоск и примостить рядышком мангал. Умывальники и туалеты - на совести арендаторов пляжа. Тем, кому не досталось беседок, поступают еще проще - берут в аренду или покупают подержанный тент, обзаводятся пластиковой мебелью и холодильником. Еду в таких местах не готовят, пользуются привозными салатами и пельменями. Еще один вариант открытия быстрого бизнеса на лето - заключение договора с пивным дистрибьютором, например "Балтикой", на торговлю его продукцией в популярном у населения месте отдыха. В обмен на эксклюзивное право продаж только этой марки пива хозяин быстрого бизнеса получает тент и (часто) пластиковую мебель в пользование.

Стационарные шашлычные, расположенные в окультуренных местах отдыха горожан, также обзаводятся на лето выносными столиками с зонтиками. Если очень захотелось шашлыка, то безопаснее перекусить именно в таком заведении, здесь хозяева бережнее относятся к своим клиентам.

Комфортнее всего пропустить кружечку пива и закусить креветкой на летней веранде какого-либо стационарного кафе с хорошей репутацией. Кухня будет та же самая, что и в помещении. Вариант не бюджетный, зато надежный. Правда, в выходные и в пятницу вечером столики лучше заказывать заранее.

Меню не стационарного летнего кафе во Владивостоке стандартно: шашлык, шаурма, беляши, чебуреки, хот-доги. Органы Роспотребнадзора вменяют в обязанность владельцев обязательную сертификацию мест приготовления пищи, в том числе и в летних кафе. Получить документы непросто, поэтому владельцы, не желающие кормить посетителей сушеным кальмаром, закупают готовую продукцию у имеющих вышеуказанный сертификат кухонь. Купленная пища гарантированно окажется свежей, если срок годности не был искусственно продлен на бумаге и продукция хранилась в холодильнике. Второй вариант решения вопроса с сертификацией кухни - получение разрешения на приготовление шашлыков из готового мяса в бидончиках. Однако с точки зрения прибыльности для торговой точки такой подход к делу нерационален - готовое мясо в бидончиках в лучшем случае заменяется на австралийские брикетированные свиные шеи. В худшем, поговаривают, на сами знаете что.

При температуре выше 20 градусов мясные продукты не должны залеживаться более 2 часов. Так что, если очень приспичило перекусить, выбирайте заведение с самой большой проходимостью. Детское меню в летнем кафе часто ограничивается соками, мороженным, сахарной ватой и "Сникерсами". Разнообразие вносят лишь аппараты по изготовлению мягкого мороженого и коктейльные миксеры.

Впрочем, клиентов часто отпугивает вовсе не перспектива отведать корейской традиционной кухни. Главный бич летних заведений - кадры: средний срок работы продавца в летнем кафе - две недели. "Откуда берется "совковый" подход у этих молоденьких продавщиц, сам не пойму, - жалуется Андрей, владелец одного из кафе в районе бухты Шаморы. - Они же физически не могут знать, что такое "советский сервис", видимо, впитали с молоком матери. Хамят, обсчитывают, небрежны к чистоте заведения". Мечта владельца летнего кафе - нанять женский персонал из Средней Азии, тихий и очень нуждающийся в заработке. "За обслуживание из их рук я всегда спокоен. И товар отпустят, и столики протрут, и ребенка подпитых родителей при случае займут. Причем это не входит в круг их служебных обязанностей", - заканчивает доверительную беседу хозяин.

Вот такие сценки из жизни, а так хотелось хотя бы пива выпить без проблем.