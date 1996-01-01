"Синяя Сопка" может стать жемчужиной Владивостока

На прошедшем ежегодном краевом смотре-конкурсе лучших архитектурных произведений "Зодчество Приморья-2008" первое место занял градостроительный проект "Синяя Сопка".

Комплекс включит в себя жилую зону, развитую транспортную сеть, горнолыжную и конно-спортивную базу, оздоровительные учреждения и гольф-поле. Элитный коттеджный жилой район такого уровня и масштаба разработан в городе впервые и является важнейшим шагом к развитию мегаполиса Владивостока.

Надо заметить, что проект "Синей Сопки", разработанный авторским коллективом ООО "Новая Архитектура", был отмечен не впервые. Ранее он принимал участие в международной престижной выставке MIPIM ASIA, которая является одним из наиболее значимых событий на мировом рынке недвижимости, и завоевал признание и многочисленные положительные отклики ее участников и экспертов.

Напомним, что конкурс "Зодчество Приморья" проходил в рамках 15-й специализированной строительной выставки-ярмарки "Город-2008", организованной департаментом градостроительства Приморского края, ООО "Дальэкспоцентр" и Приморским отделением Союза архитекторов России.