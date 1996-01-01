Камин by Paco Rabanne: сердце Африки в вашем доме

В 1976 году дизайнер Жан-Клод БОРДЕЛЕ (Jean-Claude Bordelet) открыл компанию по созданию каминов - "JC Bordelet". Благодаря авангардному дизайну в сочетании с инновационными технологиями и надежности своих конструкций компания быстро завоевала лидирующие позиции в каминной индустрии. В своем творчестве Борделе легко преодолевал общепринятые условности.

Так, например, ещё в 1982 г. он представил на выставке в Париже (Parisian Show) центральный камин с подвесным кожухом, открытый со всех сторон и покрытый синим лаком. Этот цвет до этого никогда не использовался в дизайне каминов. Так появилась модель EVA 992. В 2001 г. модель "EVA 992 Central Color" завоевала одну из самых известных наград в области мирового дизайна и производства - Janus, присуждаемую Institut Francais.

В апреле 2008 г. на выставке "Салон Каминов" в Москве была представлена новая коллекция JC Bordelet - "Саванна". Взяв за основу "EVA 992 Central Color", ее придумал и украсил всемирно известный кутюрье Пако Робанн (Paco Rabanne).

Пако постоянно находится в поиске новых материалов, меняя их первоначальное предназначение: целлюлоза, металл, пластик, кольчуга, вязаный мех... Дерзость и новаторство - вот ключ его творчества. Потому-то владелец компании JC Bordelet и предложил Пако "одеть" один из металлических каминов. Модельер сразу влюбился в модель Eva, с ее вытянутыми и воздушными формами, чувственными линиями и открытостью. Он увидел камины, одетые в звериные шкуры... Так родилась серия каминов "Саванна".

"Саванна" - это модель Eva 992 в центральном и пристенном исполнении, расписанная в цвета жирафа, тигра и зебры. Чтобы создать иллюзию меха и передать чувственную энергию Африки в каждом камине мастеру необходимо более 50 часов работы и 28 000 прикосновений аэрографом. Зато эффект поражает - будто сердце Африки поселилось в вашем доме. Исключительный рост и плавность движений жирафа - одного из самых элегантных животных в мире... Раскраска тигра - сочетание чувственности и свирепой энергии... Игра черных и белых полос зебры, как китайские символы Инь и Янь, успокаивает и настраивает на философский лад...

Как и во всех моделях компании JC Bordelet, в "Саванне" все узлы объединены в единую конструкцию. Это, скорее, очаг, чем традиционный камин. С дымовой заслонкой, зольником и колосником, его можно установить почти в любом месте дома, как в центре, так и у стены. Основные части - цоколь (или база) и верхний кожух. Цоколь камина, как правило, изготовлен из металла и отделан огнеупорным кирпичом, гранитом, мрамором или стеклом. Кожух камина из жаропрочной нержавеющей стали покрывается огнеупорной краской любого цвета. Он может быть лакированным или искусственно состаренным, полированным или матовым и даже перламутровым. Палитра отделки деталей насчитывает 180 оттенков.

К каминам открытого типа JC Bordelet предлагает множество вариантов защитных экранов - решетчатых и стеклянных. К некоторым моделям очагов как дополнительную опцию - огнеупорное стекло. Такой закрытый защитным стеклом очаг воспринимается уже не только как обычный камин, но и как художественный объект.

В 2006 г. компания JC Bordelet влилась в Seguin-Duteriez Group. Но и сегодня этот бренд не перестает удивлять новинками. Из общего ряда производителей каминов изделия JC Bordelet выделяются гармоничным сочетанием дизайна и высоких технологий. Их пластичные формы без грубых изломов и углов, мягко перетекающие из одного объема в другой, специалисты относят по стилю к новому французскому минимализму. Яркий изысканный штрих в центре гостеприимного дома. Сеть салонов "Камины": г. Владивосток, ул. Светланская, 157, тел.: (4232) 22-25-25; г. Хабаровск, ул. 60лет Октября, 210, тел.: (4212) 27-46-71, ул. Ленинградская, 32, тел.: (4212) 43-72-72.