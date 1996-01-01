Спортивную гавань раздвинули

Владивосток задыхается от недостатка площадей, где можно проводить праздничные мероприятия. Практически единственная подходящая для этого центральная площадь - Борцам за власть Советов - давно не справляется с наплывом гуляющих народных масс. Праздники часто выплескиваются за ее пределы и перекрывают движение в центре города, наносят ему реальный экономический ущерб.

Одним из таких мест, куда праздники "выплескиваются" и иногда даже проводятся целиком, является Спортивная гавань, которая, несмотря на частые здесь холодные северо-западные ветра, является одним из любимых мест горожан и гостей города. Однако места здесь, чтобы собираться тысячными толпами, маловато и любое действо обычно визуально ограничивается спинами стоящих впереди или же небольшим "кусочком", когда общая панорама событий для большинства собравшихся остается недоступной.

По мнению кандидата архитектуры, преподавателя Архитектурного института ДВГТУ Павла КАЗАНЦЕВА, выходом из этой ситуации может стать использование в качестве праздничной площади водной глади Семеновского ковша, что может резко увеличить рекреационную емкость территории. Этой идее посвятили свои дипломные работы уже несколько выпускников института. Что же они предлагают? Зимой, защитив замерзшее море от ветра зданием рекреационного центра, они считают возможным на несколько месяцев разбивать здесь на замерзшей глади залива каток, устраивать снежные городки и новогодние карнавалы. А летом для устройства карнавалов и празднеств использовать понтоны.

Более благоприятные микроклиматические условия в районе "ковша" могут быть созданы благодаря размещению на месте невысокого здания яхт-клуба нового культурно-рекреационного центра в виде ракушки, раскрытой навстречу солнцу и защищенной благодаря аэродинамике и форме от холодных ветров.

Аналогичный градостроительный прием предлагался ранее, например, в студенческом проекте Ирины НАГОВИЦЫНОЙ "Пляж-Солярий" на месте пляжа "Динамо". Он должен прекрасно сочетаться с зданием городского выставочного центра, заглубленным в землю под центральным входом на набережную со стороны гостиницы "Версаль".

Дипломный проект "Дизайн-концепция формирования рекреационного комплекса в районе Спортивной гавани" Светланы КИСИЛЕВОЙ (см на фото) экологического выпуска 2007 г. развил идею до раскрытия возможностей пространства гавани как места праздничного действа и может стать основой для рабочего проекта. А его реализация могла быть еще одним подарком городу и его жителям к 150-летнему юбилею.