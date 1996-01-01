ДОМ, в котором хочется ЖИТЬ

Темпы строительства загородного жилья в Приморье стремительно растут. При этом, несмотря на появление новых строительных технологий, старое доброе деревянное домостроение не только не уступает им по популярности, но, порой, даже превосходит в силу своей востребованности.

Имеющее многовековую историю, оно усовершенствовано сегодня современными разработками, позволяющими продлить жизнь деревянного дома и сделать проживание в нем еще комфортнее. Технологий деревянного домостроения на рынке представлено немало: сборно-щитовые, каркасные, из бревен (оцилиндрованных или рубленых) и бруса (цельного или клееного). При том, что в основе каждой лежит дерево, разница в результате - значительная. Так, например, если сборно-щитовые дома относятся к эконом-классу, то строения из клееного профилированного бруса - к элитному. О последней технологии и пойдет разговор. А разобраться в ее тонкостях поможет зам. генерального директора ОАО "Горнорудная компания "АИР" Иван ШЕПЕТА.

Досье В 2005 году лесоперерабатывающий комплекс горнорудной компании "АИР" освоил производство клееного профилированного бруса толщиной 160, 200 и 230 мм. Современное деревообрабатывающее оборудование ведущих мировых производителей, рассчитанное на производство всех элементов современного деревянного дома, и наличие собственной сырьевой базы позволяют предприятию выпускать сертифицированную продукцию, соответствующую мировым стандартам. Компания осуществляет весь комплекс работ по строительству домов из клееного профилированного бруса - от проектирования до сдачи объекта под ключ.

- Иван Иванович, если говорить о деревянном домостроении, то еще несколько лет назад на пике популярности были дома из оцилиндрованного бревна, сегодня же в моду вошел клееный профилированный брус...

- Думаю, дело не в моде, а в объективных преимуществах этой технологии. И это несмотря на то, что оцилиндрованное бревно лучше с точки зрения экологии, дешевле профилированного бруса, да и дома из него возводятся быстро. Правда, им обязательно нужна осадка - минимум год, поэтому процесс отделочных работ растягивается во времени. Надо учитывать и такой нюанс: в процессе роста дерево проворачивается вокруг своей оси, а после того как его срубили, начинается обратный процесс, растягивающийся порой на годы. В результате бревна вздуваются, трещат и даже лопаются пополам, поэтому за домом из "кругляка" нужно очень тщательно ухаживать. В итоге экономия средств на начальном этапе "съедается" новыми растущими расходами. К тому же у хозяев со временем возникает "синдром ровной стены", избавляясь от которого они начинают зашивать внутреннее пространство гипсокартоном, и главное достоинство такого дома - экологичность - сходит на нет.

Что же касается клееного бруса, то он, обладая всеми достоинствами натуральной древесины, практически лишен недостатков, характерных для массивных бревен. Поскольку в процессе изготовления с него снимается внутреннее напряжение, он не растрескивается и практически не меняет свои формы: если в доме из оцилиндрованного бревна при смене сезонов стена "гуляет" до 15-20 см, то у профилированного бруса вибрация намного меньше. К тому же специальные приспособления позволяют регулировать "движение" стен. А замок "шале" с ветровыми пазами обеспечивает высокую теплоизоляцию: брус толщиной 200 мм начинает промерзать только после 40 градусов мороза! Кроме того, он более прочен и менее подвержен гниению. Достойный внешний вид этого материала не требует дополнительной отделки дома, что позволяет значительно сократить сроки строительства. А поскольку осадкой домов, построенных из клееного бруса, можно пренебречь, то ввод дома в эксплуатацию происходит гораздо быстрее.

- Чем объясняются перечисленные достоинства клееного профилированного бруса?

- Процессом его производства. После распиловки доски тщательно сушат в специальных камерах. Отсортированные "полуфабрикаты" склеивают по длине в ламели, а затем, задавая противоположные направления древесных волокон, - в брус различной толщины. Кстати, для склейки мы используем высокопрочные, водостойкие и экологически чистые клеи, не влияющие на воздухопроницаемость древесины и выдерживающие температуру до 600 градусов.

После этого получившаяся клееная заготовка строгается (профилируется) до нужных размеров. Примечательно, что высокая точность и очень плотное совмещение элементов бруса при сборке стены не требуют дополнительного уплотнителя: стены из него не продуваются, не промерзают и не пропускают влагу. Далее две недели брус выдерживается до полной кристаллизации клея. После чего из партии выбирают опытные образцы, которые подвергают... 4-часовой варке. И только удостоверившись в качестве материала, мы отправляем его заказчику.

Клиентам брус поставляется в виде готового к возведению стен комплекта, обработанного антиперенами и антисептиками, препятствующими возгоранию и биологическому поражению грибками и иными паразитами. Кроме того, снаружи брус покрывается специальным солнцезащитным лаком, не пропускающим ультрафиолет - один из главных врагов клеевого шва. А высокое качество обработки лицевых поверхностей клееного профилированного бруса позволяет использовать его без дополнительной отделки стен.

- Почему в качестве сырья для производства были выбраны именно ель и кедр?

- Это как раз легко объяснимо. Кедр обладает привлекательными декоративными свойствами и отлично ведет себя при перепадах влажности и температурного режима. Ель замечательна однородностью строения. В отличие от сосны, она не обладает четкой границей ядра от заболони и имеет меньшее содержание смолы, а по сравнению с лиственницей не растрескивается и не усыхает. Воздух в доме, построенном из ели или кедра, дополнительно насыщаясь эфирными маслами и смолами, приобретает уникальные антисептические свойства. Кстати, сырье, которое мы используем, растет на севере Приморья - на возвышенности 400-500 м, что придает ему особые свойства: например, у ели очень плотные кольца, и она более здоровая, по сравнению с южной.

Большой популярностью у клиентов пользуется клееный брус "ель-кедр", в котором наиболее выгодные особенности ели дополняются декоративными свойствами кедра. Причем по желанию заказчика мы можем организовать ручную сортировку материала, подобрав отборную древесину, без единого сучка.

- Что противопоставляете одному из главных предубеждений потенциальных покупателей деревянных домов - пожароопасности?

- Знакомим их с технологией производства. Дело в том, что наш брус пропитывается специальным составом, благодаря которому дерево в принципе не горит. Один из заказчиков как-то решил отправить обрезки бруса на растопку дома. Набил полную печь, долго мучился, но так и не смог их спалить - дерево обуглилось, почернело, но не сгорело.

Кстати, в Европе при строительстве общественных зданий все чаще заменяют стальные несущие балки на деревянные (в Германии это даже закреплено законодательно), поскольку при 400 градусов сталь становится подобна пластилину, а деревянные конструкции если и горят, то очень долго, и даже прогорев на 70%, продолжают держать крышу, не допуская обрушения здания.

- Что можно сказать о соотношении цена-качество?

- Клееный профилированный брус, который мы выпускаем, - материал экстра-класса, что подтверждено многочисленными испытаниями. Несмотря на то, что для стенового бруса сертификация необязательна, мы все равно пошли на эту процедуру. Результаты показали двойной запас прочности. К тому же мы поставляем комплекты бруса в Японию, а там очень суровая сертификация, которую наш материал также прошел с честью. При этом цена на него - в своем классе - на 20-40 % ниже по сравнению не только с приморскими, но и с российскими производителями. Поэтому, несмотря на то, что дома из клееного бруса относятся к категории элитных, при строительстве эконом-варианта можно уложиться в стоимость кв.м. от $ 1500 (сравните со стоимостью квартир на вторичном рынке!).

Дома, построенные из нашего материала, стоят в Приморье, на Сахалине, в Японии и великолепно "ведут" себя в эксплуатации. Поэтому тем, кто задумывается о строительстве комфортного, теплого, экологичного дома, жить в котором - большое удовольствие, рекомендую обратить внимание на оптимальный материал для строительства - клееный профилированный брус.

Более подробная информация - в компании "АИР": п. Угловое, ул. 1-я Рабочая, 1, тел. (4232) 999-188.