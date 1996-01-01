Цена престижа

За май средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла всего на 0,46%. Это скорректировало среднемесячный рост с начала года с 1,9% до 1,6%. К началу лета квадратный метр, подорожав на 250 руб., стал стоить 57855,86 руб.

Но и в такой застойный месяц продолжился рост цен квадратного метра однокомнатных квартир (2,43%) и малосемеек (2,03%). Чуть менее активно росла стоимость квадратного метра хрущевок (1,62%) и в престижном районе ближе к центру (1,31%). В остальных сегментах рынка рост не превышал 1%, а в некоторых наблюдалось символическое снижение цен.

В малосемейках в центре стоимость среднего квадратного метра за месяц упала почти на 9% и все-таки опережает квартиры других планировок, пропуская вперед только квартиры новой планировки. Во всех остальных районах престижности стоимость среднего квадратного метра у малосемеек по-прежнему лидирует.

Цены на квартиры за май в целом поднялись незначительно. Наиболее заметно было повышение цен на однокомнатные квартиры (2,68%), в районе средней отдаленности (2,96%) и на окраине (2,06%). Трехкомнатные квартиры в мае отыгрывали активный апрельский рост, и на них наблюдалось снижение средних цен. При этом наиболее заметно это было в центре и на окраине.

Мы уже не раз отмечали, что цена квартиры зависит от многих факторов, но в первую очередь от престижности. Традиционно хабаровский рынок жилья делится на четыре района престижности: центр, ближе к центру, район средней отдаленности и окраины. При этом границы районов, как и само деление, довольно условны. Тем не менее деление это сложилось на основе анализа спроса, транспортной доступности, экологичности и ряда других факторов. Последующий анализ показал, что цена квадратного метра довольно четко определяется в этих районах престижности и соотносится со средней ценой квадратного метра по городу. Так, в центре цена квадратного метра примерно на 20-25% выше средней цены по городу, в районе престижности "ближе к центру" примерно равна средней цене по городу с отклонением в ту или иную сторону с амплитудой до 2-5%. В районе средней отдаленности цена квадратного метра ниже средней цены по городу на 5-10%, а на окраинах этот показатель может быть ниже средней цены по городу на 20-25%.

Центр определяется довольно четко - это район в границах улиц Серышева, Ленина, Ленинградской. К району престижности "ближе к центру" относятся жилмассивы, прилегающие к центру и расположенные вдоль магистральных улиц: по Тихоокеанской - до 38 школы включительно, по Воронежской - до Шелеста, включая жилмассивы по Вяземской, Степной, Лазо, по Карла Маркса - до Антенной и Выборгской, по проспекту 60-летия Октября - нечетная сторона до улицы Шкотова, а по Краснореченской и Павла Морозова - до улицы Флегонтова. К району средней отдаленности традиционно относятся жилмассивы, прилегающие к вышеназванным и расположенные вдоль улицы Тихоокеанской до улицы Руднева (Победы), по Карла Маркса - до Авиагородка (переулок Планерный), по Восточному шоссе - до Выборгской, по проспекту 60-летия Октября - четная сторона до улицы Шкотова, по Краснореченской и Павла Морозова - до улицы Герцена. Остальные жилмассивы и поселки, входящие в черту города, относятся к окраинам.

При этом в каждом районе престижности (кроме центра, разумеется) есть свои лидеры и аутсайдеры. Так, в районе "ближе к центру" самые дешевые квартиры в 1-м микрорайоне, видимо, сказывается преобладание старых хрущевок. Затем идет район 38-й школы - там тянут вниз сталинки и хрущевки да и бараков хватает. А лидеры престижности в этом районе квартиры в жилмассивах по улице Антенной и Санитарной, Демьяна Бедного и в районе остановки "Памятник партизанам". В районе средней удаленности аутсайдером является жилье в районе улицы Краснодарской и Овощесовхоза, а лидером - район остановки "Топографический техникум". На окраинах самые дорогие квартиры в поселке Горького и на Базе КАФ, а самые дешевые - на Красной Речке и Пятой площадке.

И если разница в цене квартир внутри районов престижности составляет максимум 5%, то между районами она может составлять десятки процентов. Так, если посмотреть на приведенную таблицу средних цен, то можно заметить, что средняя цена двухкомнатной квартиры новой планировки в центре выше примерно такой же по качеству на окраине на 80%, на однокомнатные разница чуть ниже - 70%, для квартир старых планировок эта разница, конечно, ниже, но все-таки может достигать 50%.

Получается, что за престиж надо платить. И чем престижнее хочется иметь квартиру, тем больше придется выложить денег. Летом рынок недвижимости, как правило, не очень активен, чаще наблюдается застой или небольшой рост, а в некоторые годы и спад. Учитывая это, а также то, что в мае рынок практически стоял, в июне возможен рост в пределах до 1,5-2%. Таким образом, к концу месяца средняя цена квадратного метра по городу, если поднимется, то не более чем на 1000 руб., и составит 55950 руб. Но прогноз - дело рискованное и гарантировать со стопроцентной достоверностью эти цифры мы не можем. Если же тенденция, наметившаяся в мае, найдет свое продолжение в последующие месяцы, то цены могут пойти и вниз.