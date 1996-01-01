Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Цена престижа
За май средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла всего на 0,46%. Это скорректировало среднемесячный рост с начала года с 1,9% до 1,6%. К началу лета квадратный метр, подорожав на 250 руб., стал стоить 57855,86 руб.
Но и в такой застойный месяц продолжился рост цен квадратного метра однокомнатных квартир (2,43%) и малосемеек (2,03%). Чуть менее активно росла стоимость квадратного метра хрущевок (1,62%) и в престижном районе ближе к центру (1,31%). В остальных сегментах рынка рост не превышал 1%, а в некоторых наблюдалось символическое снижение цен.
В малосемейках в центре стоимость среднего квадратного метра за месяц упала почти на 9% и все-таки опережает квартиры других планировок, пропуская вперед только квартиры новой планировки. Во всех остальных районах престижности стоимость среднего квадратного метра у малосемеек по-прежнему лидирует.
Цены на квартиры за май в целом поднялись незначительно. Наиболее заметно было повышение цен на однокомнатные квартиры (2,68%), в районе средней отдаленности (2,96%) и на окраине (2,06%). Трехкомнатные квартиры в мае отыгрывали активный апрельский рост, и на них наблюдалось снижение средних цен. При этом наиболее заметно это было в центре и на окраине.
Мы уже не раз отмечали, что цена квартиры зависит от многих факторов, но в первую очередь от престижности. Традиционно хабаровский рынок жилья делится на четыре района престижности: центр, ближе к центру, район средней отдаленности и окраины. При этом границы районов, как и само деление, довольно условны. Тем не менее деление это сложилось на основе анализа спроса, транспортной доступности, экологичности и ряда других факторов. Последующий анализ показал, что цена квадратного метра довольно четко определяется в этих районах престижности и соотносится со средней ценой квадратного метра по городу. Так, в центре цена квадратного метра примерно на 20-25% выше средней цены по городу, в районе престижности "ближе к центру" примерно равна средней цене по городу с отклонением в ту или иную сторону с амплитудой до 2-5%. В районе средней отдаленности цена квадратного метра ниже средней цены по городу на 5-10%, а на окраинах этот показатель может быть ниже средней цены по городу на 20-25%.
Центр определяется довольно четко - это район в границах улиц Серышева, Ленина, Ленинградской. К району престижности "ближе к центру" относятся жилмассивы, прилегающие к центру и расположенные вдоль магистральных улиц: по Тихоокеанской - до 38 школы включительно, по Воронежской - до Шелеста, включая жилмассивы по Вяземской, Степной, Лазо, по Карла Маркса - до Антенной и Выборгской, по проспекту 60-летия Октября - нечетная сторона до улицы Шкотова, а по Краснореченской и Павла Морозова - до улицы Флегонтова. К району средней отдаленности традиционно относятся жилмассивы, прилегающие к вышеназванным и расположенные вдоль улицы Тихоокеанской до улицы Руднева (Победы), по Карла Маркса - до Авиагородка (переулок Планерный), по Восточному шоссе - до Выборгской, по проспекту 60-летия Октября - четная сторона до улицы Шкотова, по Краснореченской и Павла Морозова - до улицы Герцена. Остальные жилмассивы и поселки, входящие в черту города, относятся к окраинам.
При этом в каждом районе престижности (кроме центра, разумеется) есть свои лидеры и аутсайдеры. Так, в районе "ближе к центру" самые дешевые квартиры в 1-м микрорайоне, видимо, сказывается преобладание старых хрущевок. Затем идет район 38-й школы - там тянут вниз сталинки и хрущевки да и бараков хватает. А лидеры престижности в этом районе квартиры в жилмассивах по улице Антенной и Санитарной, Демьяна Бедного и в районе остановки "Памятник партизанам". В районе средней удаленности аутсайдером является жилье в районе улицы Краснодарской и Овощесовхоза, а лидером - район остановки "Топографический техникум". На окраинах самые дорогие квартиры в поселке Горького и на Базе КАФ, а самые дешевые - на Красной Речке и Пятой площадке.
И если разница в цене квартир внутри районов престижности составляет максимум 5%, то между районами она может составлять десятки процентов. Так, если посмотреть на приведенную таблицу средних цен, то можно заметить, что средняя цена двухкомнатной квартиры новой планировки в центре выше примерно такой же по качеству на окраине на 80%, на однокомнатные разница чуть ниже - 70%, для квартир старых планировок эта разница, конечно, ниже, но все-таки может достигать 50%.
Получается, что за престиж надо платить. И чем престижнее хочется иметь квартиру, тем больше придется выложить денег. Летом рынок недвижимости, как правило, не очень активен, чаще наблюдается застой или небольшой рост, а в некоторые годы и спад. Учитывая это, а также то, что в мае рынок практически стоял, в июне возможен рост в пределах до 1,5-2%. Таким образом, к концу месяца средняя цена квадратного метра по городу, если поднимется, то не более чем на 1000 руб., и составит 55950 руб. Но прогноз - дело рискованное и гарантировать со стопроцентной достоверностью эти цифры мы не можем. Если же тенденция, наметившаяся в мае, найдет свое продолжение в последующие месяцы, то цены могут пойти и вниз.
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Работники известного предприятия обратились к врио губернатора за помощью
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"