Чтобы жить долго, комфортно и счастливо...

Свой дом, своя квартира - это не только обязательное и основополагающее условие комфортной жизни каждого, это одно из первостепенных потребностей человека наряду с пищей и одеждой.

Фирменный стиль от "Востокинвестстроя"

Вот уже без малого пятнадцать лет ЗАО "Компания "Востокинвестстрой" обеспечивает жителей края жильем - характерные, узнаваемые фасады из красного кирпича можно увидеть на улицах Некрасовской и Алтайской, Абрекской и Уткинской, Фонтанной и Корякинской, Бестужева и Партизанском проспекте... И надо отметить, весьма качественным жильем - именно "Востокинвестстрой" начал приучать горожан к домам повышенной комфортности. Дома этого класса, возведенные пятнадцать лет тому назад, несмотря на многообразие новостроя, выполненного по самым современным технологиям, до сих пор считаются качественными и престижными.

Досье "Востокинвестстрой" - строительная компания, основанная в 1993 году, входит в сотню лучших строительных организаций России. Два года подряд компания была отмечена дипломами 1-й степени Госстроя РФ, признавалась лучшей строительной организацией в Приморском крае. С 2001 года ЗАО "Компания "Востокинвестстрой" включена в "Реестр надежных организаций строительного комплекса", в подтверждение чего был выдан именной Ревизионный сертификат, удостоверяющий стабильность и качество работы компании. За годы работы компанией сдано около 40 жилых домов, обеспечено жильем около 5000 семей!

Дома, возводимые компанией "Востокинвестстрой" и в наши дни, вызывают естественное желание жить в них - технические характеристики, удобное расположение квартир отвечают всем требованиям даже самых взыскательных жильцов. Это, во-первых, во-вторых, дома компании, как правило, расположены в районах с многочисленными транспортными развязками, приближенных к центру настолько, что до него можно при желании пройтись прогулочным шагом. Развитая, сформированная в течение десятилетий инфраструктура не единственное территориальное их достоинство - так, готовящийся к сдаче дом на Бестужева соседствует с пляжной зоной. Выходя из подъезда, через несколько минут оказаться у моря, это ли не комфорт? А строящийся жилой комплекс "Покровские ворота" расположился недалеко от главного городского парка...

В последние годы компания вводит в строй дома с относительно малым (до 25) количеством квартир. Один из наглядных примеров - четырехэтажный дом на Алтайской. В ближайшее время сдается девятиэтажный дом с мансардой на Светланской, на трех нижних этажах которого будут офисные помещения. На остальных расположено по две квартиры площадью от 120 метров. Подобный "квартирный минимализм" позволяет "знать соседей в лицо", согласитесь, в эпоху домов-ульев - это роскошь. Интересный нюанс - квартиры в доме спроектированы таким образом, что все выходят окнами на юг с видом на Золотой Рог!

Строим микрорайонами...

Что не маловажно, компания выдерживает оптимальное сочетание качества и цены. Специалисты "Востокинвестстрой" в своих разработках стараются учесть спрос горожан, которые в последнее время предпочитают малометражные (одно- двухкомнатные) квартиры. В ближайшем будущем в южной части района "БАМ", одном из экологически чистых районов города, начнется строительство жилого комплекса "Южный квартал". Он будет представлять собой девять отдельно стоящих 16-этажных корпусов, объединенных в целостный архитектурный ансамбль.

Обязательное условие возведения новых домов "Востокинвестстроем" - развитая инфраструктура. Предполагается, что выстроенный дом и прилегающая к нему территория станут для несколько десятков семей на многие годы местом, где пройдут основные события их жизни, где будут завязываться знакомства, зарождаться дружба, появляться новые семьи, рождаться и взрослеть дети. Поэтому они априори должны располагать к комфортной и счастливой жизни. По этой же причине при выборе места под дом обязательно учитывается наличие социальных объектов - детсадов, школ, поликлиник, спортивных комплексов, торговых центров.

Однако "Южный квартал" стал исключением даже из этих правил. Это первый проект во Владивостоке, да, впрочем, и во всем Приморье, при проектировании которого была поставлена задача создать квартал с собственной инфраструктурой и особым уютом. В жилом комплексе предусмотрены, помимо ставших уже обязательными парковок, спортивных и детских площадок, аптека, супермаркет, парикмахерская и детский сад. Наличие последнего, учитывая острый дефицит детских дошкольных учреждений, будет обладать особой привлекательностью для будущих жильцов.

Обязательное правило для "Востокинвестстроя", и при строительстве домов элитного класса, и при возведении недорогого жилья - использование только экологически чистых "дышащих" материалов и новых технологий. Недавно "Востокинвестстрой" приобрел оборудование для перехода на монолитно-каркасную технологию, благодаря чему теперь строит еще больше и еще быстрее, внося свой вклад в реализацию приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

Признание конкурентами, многочисленные награды, без сомнения, - немаловажный фактор, формирующий имидж компании, однако стабильно высокий спрос у горожан и есть действительно объективная оценка. За годы работы компании сложились семейные династии покупателей квартир от "Востокинвестстроя". И именно доверие и интерес клиентов есть лучшее подтверждения качества работы. А, как известно, истинное качество работы сможет противостоять любым кризисам, которыми так насыщена наша жизнь.