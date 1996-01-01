Точечная или ковровая?

Имеется такой больной вопрос нашего бытия, как "точечная застройка". Всем она неладна, всем жизнь отравляет, и застройщика в том числе. И выходит толпа местных жителей стенка на стенку - пободаться со строителями за "кровные метры" дворовой или городской территории.

Опять же, гражданам нужен комфорт не только в квартире и доме, но и в том городском пространстве, где они проживают, а "точечное строительство" ворует это пространство, нарушает инсоляцию - если не саму норму по доступу к солнцу, то прерывает привычный поток солнечных лучей. А еще рядом с домом хочется иметь газоны и деревья, гараж или парковку, площадки для детей, белья, собак, спорта и т. д.

А еще мы вспоминаем, что, приватизировав квартиру, являемся собственниками соответствующих метров общих площадей дома и вроде бы части придомовой территории, которая попадала в проект. Но выясняется, что эта собственность - фикция. Сам московский градоначальник высказался, что граждане могут претендовать на участок только под домом, а рядом с домом - это городская территория, и как город решит, так оно и будет. Правда, потом несколько смягчился и отметил, что, ладно, 1 метр по периметру здания от его фасадов можно уступить жильцам, но не более.

А ведь градоначальника можно понять. Взять наш Владивосток. Притом, что вроде бы и строить негде, плотность его жилой застройки намного меньше нормативной. А тут один за другим идут застройщики, которые готовы поправить ситуацию - увеличить выход жилых "квадратов" на городской гектар или кв. км, построить недостающие магазины и заправки, возвести развлекательные центры и пр. Борьба с "точечной застройкой" - это, пожалуй, один из элементов борьбы с мелким бизнесом в строительстве. Сегодня разворачивается суровое соперничество за квартирного покупателя. И в нем большие компании, которые способны вести это самое "ковровое строительство", не хотели бы поступиться даже малым, то есть "точечной застройкой" в отношении малых компаний, которым по силам сегодня вести одновременно строительство всего одного-двух домов.

В Москве, например, пошли на запрет "точечной застройки". Хотя это рыночный нонсенс. Представьте себе владельца участка на Манхэттене, который решил построить новый небоскреб. Наскреб на него финансов, завел на участок технику, а жители или собственники других небоскребов тут же устроили бы ему обструкцию - начали бы мешать строительству, потому что считают, что не должен здесь стоять еще один небоскреб, который загораживает им солнце. А ведь не выходят. О чем угодно митингуют, но не по этому поводу. Странно получается: там можно построить точечный небоскреб, а у нас нет.

Считаю, что в ряде случаев "точечное строительство" оправдывает себя не только с градостроительной точки зрения, но и с точки зрения прав собственника земельного участка, который имеет намерение построить объект соразмерный и стилистически адекватный окружающей застройке. Новые объекты могут становиться городскими акцентами и поддерживать морально дряхлеющую застройку в желательной динамике обновления. Проще говоря новое должно вырастать на старом, постепенно тесня его.

Однако как это должно происходить на практике, непонятно. Например, вы горячий сторонник комплексной застройки и живете на ул. Амурской в хрущобе с видом на море. "Ковровой" компании понравилась ваша улица, и она решила переселить с нее всех, допустим, в Артем, где подешевле скупила под расселение жилой фонд. А вы упираетесь - там моря не видно, до центра Владивостока далеко, теряются привычные школа и детский сад, до работы больше часа и т. д. И вообще, давайте мне квартиру здесь же на ул. Амурской и сейчас!

Бред? Да не сказал бы... Вот вам свежачок из Москвы: Мосгордума одобрила снос в Пресненском районе Центрального административного округа столицы квартала "Камушки", что предполагает переселение 3 тыс. граждан с "насиженных" мест. Ну и что с того, что квартиры были приватизированы! Есть умные головы, которые решают: сносить или не сносить. "Камушки", конечно, протестуют, не хотят выселяться, но планы строительства "Большого Сити" однозначны: 24 жилых дома и детский сад должны исчезнуть, а на их месте появятся 200 тыс. кв. м элитного жилья и 300 тыс. кв. м офисных и торговых помещений.

Жители "Камушков" будут "рассеяны" по территории всего Центрального административного округа столицы. В ходе слушаний по новой застройке депутаты отказали гражданам в расселении в пределах 500 метров от района сноса. Спрашивается: "И что такое трагедия жителей одного квартала, если весь город строится и хорошеет!?"

Известно, что в столице зреют еще два таких "квартальных" скандала: в районе ул. Фотиевой и вблизи престижной Рублевки.

Вернемся во Владивосток. Инвестиционно-строительные компании и пр. застройщики по 2-3 года в одиночку пробивали себе "точечные стройплощадки", потратили уйму денег, а им, допустим, говорят, что строить они будут в Снеговой пади, в районе п. Нового и на Патрокле. А самым достойным доверят работать на субподряде на о. Русский!

Кстати, есть и у нас интересные проекты такого плана. Например, в отношении того же Моргородка - это 16 и 16а мк. Проектировщики давно уже предлагали комплексную реконструкцию всего этого района. Где-то с отселением, где-то без. Частично со сносом, частично с перестройкой зданий и строительством новых. Это не прошло. Зато какой скандал старожилами был учинен "точечному застройщику" за раскопанные кости! Как будто жители соседних домов, считай, полвека живут не на таких же костях, а исключительно на "капустном поле".

А ведь можно подойти к проблеме и более радикально. Снести, например, весь Владивосток вообще до основания, а потом отстроить заново. Лет за 20-30! Один раз перемучаемся, зато потом заживем не хуже, чем соседи в своем Суйфэньхэ. Если нас не расселят по всему Дальнему Востоку или не переселят за Урал.

Тоже не устраивает? Ну, господа, на вас не угодишь!

Вообще, пора бы прекращать этот бардак между застройщиками и жителями города. Есть рациональные решения и по точечной застройке, и по комплексной. Люди, для которых все и предполагается строить, должны, согласно Градостроительному кодексу РФ, заслушивать планы строительства и либо одобрять их, либо запретить. Причем о планах строительства застройщику желательно заявлять не тогда, когда он уже вложил огромные средства, а на этапе его идеи, когда изменить планы стоит дешевле и инвесторы более уступчивы.

Людей надо убеждать, показывать им выгоды от строительства, а не подавлять их волю и права. Но в разумных пределах. С другой стороны, хочет, например, дом в лице своего ТСЖ иметь перед собой футбольное поле - пожалуйста, но плати $1,5 млн в год в городскую казну. Земля у нас во Владивостоке дорогая, чтобы ею расшвыриваться или использовать как-то неэффективно. Надо приступать строить город по уму. Горячие сердца и завистливые глазки не должны мешать превращению Владивостока из патриархального советского города в "космополитический мегаполис".

Пора принять генплан, пора сделать детальные проработки по развитию всех городских территорий, чтобы строительство в городе приобрело цивилизованный вид и доставляло всем жителям города райское наслаждение или предвкушение этой жизни.