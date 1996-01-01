Местные тренеры и консультанты не спешат заявлять о себе

Рынок бизнес-образования уже вступил в новую стадию развития - количественный рост постепенно переходит в качественный, хотя и не так быстро, как хотелось бы. К таким выводам пришли участники III региональной конференции "Актуальные вопросы и перспективы краткосрочного бизнес-образования-2008", которая прошла 11 июня во Владивостоке.

Организаторами мероприятия выступили Центр бизнес-образования "Седьмой уровень", Кадровое агентство "Успех", Дальневосточный консалтинговый центр "Партнер" при поддержке департамента образования и науки администрации Приморского края. Партнеры конференции - ХК "Зеленые листья", ДДГ "Золотой Рог" и ряд информационных компаний.

Идея проводить ежегодную региональную конференцию родилась у организаторов четыре года назад, и через год была претворена в жизнь. Задуманная как площадка для диалога консультантов и представителей бизнеса, конференция сразу же нашла отклик в первую очередь у компаний, которые являются потребителями образовательных услуг. С каждым годом участников у конференции прибавляется, причем расширяется и география - если раньше в ней принимали участие в основном представители местного бизнеса, то конференция начиная с прошлого года собирает представителей компаний со всего Дальнего Востока. Оно и понятно - ведь мероприятие подобного рода - единственное на территории региона.

В первую очередь на конференции шел разговор о развитии рынка бизнес-образования в регионе. По этому поводу участники сошлись во мнении, что рынок развивается довольно активно. Правда, эта стремительность не всегда находит отражение в качестве предлагаемых услуг. "Рынок бизнес-консультирования сформировался относительно недавно. И сейчас переживает переходный период от стихийного состояния к структурному, - сказал в своем выступлении Андрей ДЕВЯТКО, ведущий бизнес-консультант консалтинговой группы "Импульс". - Отчетливая структуризация этого рынка еще не наступила. Возможно, эта конференция, как и две предыдущие, будет способствовать именно структурному его развитию. Пока же ситуация на рынке складывается следующим образом: в последние 4-5 лет появилось много компаний и независимых консультантов, предлагающих свои услуги на разных уровнях. Казалось бы, при увеличении количества предложений должно расти и качество услуги. И оно растет. Но растет не столько в самой услуге, сколько в ее предложении, формах продажи. Что касается собственно услуги, то ее качество растет значительно медленнее. Изменились в последнее время и требования заказчика. Сегодня клиенты нашего рынка прошли этап первичной эйфории от интеллектуального потенциала тренера. Поэтому качество запроса выросло. Сегодня заказчика мало интересует некий усредненный уровень. Гораздо более интересным считается эксклюзивный вариант услуги, где консультационная работа направлена на создание эксклюзивного продукта для конкретной компании".

Однако, как заметили участники конференции, не все тренеры и консультанты сегодня готовы предложить клиенту особенный продукт. Более того, многие из них пока не готовы даже к диалогу с потенциальными заказчиками.

"Большой бедой нашего рынка я считаю закрытость участников по отношению друг к другу. И, кстати, в ходе подготовки к конференции мы в очередной раз в этом убедились, - говорит директор ДВКЦ "Партнер" Евгения ОЛОФИНСКАЯ. - Со стороны потребителей консалтинговой услуги мы видим большой интерес и активность. Они хотят знать, что происходит на нашем рынке. Со стороны коллег-тренеров реакция зачастую противоположная - от настороженности и враждебности до уклонения и избегания контактов. Именно по этой причине в этом году нам не удалось провести конкурс "Тренер года", который мы анонсировали на прошлой конференции".

"Нам приятно осознавать, что конференция становится все более популярным мероприятием. Но, к сожалению, пока нам так и не удается вытащить тренеров на открытые площадки, - продолжает разговор генеральный директор кадрового агентства "Успех" Елена РАУД. - Это говорит о том, что они не уверены в своих силах, опасаются мастер-классов, внешней оценки. Поэтому сейчас я все больше склоняюсь к мысли, что консалтинговая деятельность должна лицензироваться".

Однако, несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться организаторам конференции, мероприятие, по оценкам участников, получилось очень полезным и информативным. Причем не может не радовать тот факт, что с каждым годом конференция становится все более интересной: прибавляется число участников, изменяются темы докладов, собирается более подготовленная аудитория. Кроме того, в этом году в рамках конференции была организована выставка-презентация тренинговых центров и предлагаемых ими образовательных программ. Представители бизнеса положительно оценили эту новинку - ведь во Владивостоке очень мало площадок, где консалтинговый продукт представлен во всем своем многообразии.

"Конференция готовится целый год, и мне бы хотелось, чтобы рынок проявлял больше инициативы, - говорит директор центра бизнес-образования "Седьмой уровень" Татьяна МАРЧЕНКО. - Потому что сколько будет откликов на наши предложения от участников, столько здесь можно будет увидеть и взять на вооружение. Нас радует, что конференция уже стала самостоятельным организмом, ее ждут. Мы же, как организаторы, готовы работать над качеством. Сегодня определена дата IV-ой региональной конференции "Актуальные вопросы и перспективы краткосрочного бизнес-образования" - 10 июня 2009 г."