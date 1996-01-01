Есть во что завернуть

Рынок упаковочной продукции в Приморье приближается к пику своего развития, считают эксперты. Сегодня на рынке можно встретить почти все существующие виды упаковки. Только полиэтиленовой пленки, по некоторым оценкам край потребляет до 500 тонн ежемесячно, причем значительную ее часть поставляют на приморский рынок местные предприятия.

Доля товаров российских производителей упаковки существенно превосходит импорт, хотя сырье для производства того же полиэтилена, как правило, поступает из зарубежных стран. Чаще всего приморские предприятия работают с южнокорейским сырьем. Стоимость сырья, являющегося фактически нефтепродуктом, напрямую зависит от цены на нефть, которая, как известно, не стоит на месте. Тем не менее цена конечного продукта, скажем, того же полиэтиленового пакетика, стабильна на протяжении нескольких лет. Не последнюю роль в этом играет довольно высокая степень насыщенности приморского рынка различными видами упаковки.

- Концентрация производства во Владивостоке и прилегающих к городу территорий очень высока, выше, чем в Хабаровске, - говорит директор по маркетингу ООО "Концепт" Михаил МЕХ. - Работают порядка 10 предприятий. Только наше предприятие производит, включая термоусадочную пленку и пленку-стреч, примерно 20% всей продукции в крае. Поэтому помимо приморских городов мы выходим и на рынки соседних территорий, поставляем полиэтиленовую продукцию в Хабаровск, на Камчатку.

Несмотря на то что этот рынок динамично развивается, особенности его развития напрямую связаны с тенденциями смежных рынков. Они же и определяют во многом виды, группы и ассортимент упаковки. Если рынок упаковки для рыбоперерабатывающей отрасли уже сложился и сегодня стабильно работает, то кондитерское и мясное направления развиваются наиболее активно. По оценкам экспертов, темпы роста на некоторые группы упаковки достигают 180% в год. Основными покупателями являются промышленные предприятия, торговые сети, предприятия мелкой розницы. Помимо них существует и так называемый корпоративный спрос с ярко выраженными современными требованиями качества.

Если говорить об общих тенденциях рынка упаковки, то они, в принципе, универсальны и мало чем отличаются от многих других рынков. В первую очередь, экологическая безопасность продукции и, конечно же, не в последнюю ее качество определяют развитие. Кроме того, специалисты говорят о наметившейся тенденции для некоторых групп товаров перехода из ценового эконом-сегмента к более высокому ценовому порядку. Касается это, как правило, продукции с повышенной степенью экологической безопасности.

- Еще год-два, и мы неизбежно придем к тому, что доля, скажем, экопосуды на рынке одноразовой посуды существенно возрастет, - говорит маркетолог компании "Мир упаковки" Светлана ЛОВЧИКОВА. - Сегодня спрос на биоразлагаемую одноразовую посуду невысок, но два года тому назад, когда мы ее только представили на рынке, это вообще была выгода, отложенная на будущее. В свете экотенденций все больше появляется бумажно-картонных изделий. Конечно, им не просто конкурировать с пластиком, но тем не менее перспективы у них большие. Например, те же бумажные пакеты для розничных сетей. На них уже появился спрос у приморских ритейлеров. Эко-тенденция проявляется сейчас и в пленке для продуктов, появляются ее новые виды, например, полиолефиновая пленка (ПОФ - пленка), которая является альтернативой ПВХ. Ее преимущества в том, что она не содержит хлора и в процессе упаковки не выделяет вредных газов, к тому же обладает меньшей плотностью, чем ПВХ, требует меньших затрат при транспортировке. Еще совсем недавно приморский рынок в массе своей был представлен только эконом-продукцией. Сейчас стремительно развиваются премиум- и эксклюзив-сегменты. Люди готовы покупать упаковку с дополнительными потребительскими характеристиками - например, красочные коллекции одноразовой посуды для торжества, выдержанные в едином стиле. Многие упаковочные компании переходят от работы только в эконом-сегменте к работе с премиум-упаковкой, что подводит само потребление к международной практике.

Но цена на такую упаковку, к примеру, одноразовую посуду, изготовленную из бумажного волокна и способную к самоутилизации в природе, превышает в 3-4 раза стоимость аналогичной пластиковой посуды, чем и сдерживает продвижение ее на рынке. Пока к ней проявляют интерес отдельные покупатели по особым случаям. Но в ряде стран спрос на подобный экопродукт стимулируется налоговым законодательством для розничных продавцов. Едва ли эта мировая тенденция минует нашу страну.

- В советское время колбасу в бумагу заворачивали, и сейчас такая же практика существует в Японии, - говорит Михаил Мех. - На Западе законодательно требования к экологии выше. Это ожидает и Россию. Хотя, с другой стороны, когда налажена система утилизации полиэтилена, никаких проблем с точки зрения экологии не возникает. Любой полиэтилен подлежит вторичной переработке. Из него производят пластиковые трубы, которые широко используются в ЖКХ. Но сегодня мы рассматриваем вопрос о производстве бумажной упаковки. Есть универсальные станки, которые позволяют одновременно делать бумажные пакеты, бумажно-картонную тару. Возможно, мы привлечем к этим программам розничные сети. Эта тенденция уже существует. Частные пекарни, например, используют фирменные бумажные пакеты для горячего хлеба. Качество упаковочной продукции - вопрос актуальный. Еще недавно претензии к производителям и продавцам строились в основном на экологических проблемах. Сегодня ситуация меняется. Готовность к использованию бумажной упаковки высказали и розничные продавцы, в первую очередь хлебной и кондитерской продукции. Правда, пока это возможно в основном за счет импорта.